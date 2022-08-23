В медицинские учреждения севера Кузбасса за 4 года приобретено 1 298 единиц оборудования. Для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий с 2018 года открыто 59 фельдшерско-акушерских пунктов, еще 47 начнут работу до конца текущего года.

«Наша задача – комплексное равномерное развитие всех территорий Кузбасса. У всех жителей региона должны быть одинаковые условия для жизни и работы. Для этого мы строим и ремонтируем объекты культуры, спорта, образования. Особое внимание уделяется сфере здравоохранения. В северной агломерации продолжается строительство инфекционной больницы в Кемерове, идет ремонт поликлиники в Березовском, открываются новые ФАПы в отдаленных селах. Открываются специализированные центры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с болезнями сердца. Идет активная работа по укомплектованию медицинских учреждений новым оборудованием и квалифицированными кадрами», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Строительство инфекционной больницы в Кемерове началось летом этого года. Медицинское учреждение, рассчитанное на 320 коек, в том числе 18 реанимационных, будет расположено в Ленинском районе. Работы выполняются в два этапа, окончание первого планируется уже в 2023 году, второго – в 2025. После ввода в эксплуатацию ежегодно специализированную медицинскую помощь будут получать 11 тысяч пациентов северной агломерации.

До конца года будет открыта поликлиника для детей и взрослых в Березовском. Медицинскую помощь в комфортных условиях буду получать 47 тысяч человек, из них 10 тысяч – дети. Сейчас готовность составляет около 60 %. Продолжаются косметические работы. Несмотря на то, что детская и взрослая поликлиники будут находиться в одном здании, для них предусмотрены два разных помещения с отдельными входами. Потоки детей и взрослых, а также пациентов с признаками респираторных заболеваний пересекаться не будут.

Уже принимают пациентов медицинские центры «высокого риска» для оказания кардиологической помощи. Они открылись в начале 2022 года в 13 муниципалитетах Кузбасса, из них шесть – в северной агломерации: в Кемерове, Белове, Юрге, Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком и Мариинске. Это важная работа для снижения уровня смертности в регионе от сердечно-сосудистых заболеваний: пациенты могут вовремя проходить качественную диагностику и оперативно получать специализированную помощь. По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» приобретено специализированное оборудование: 14 велоэргометров, пять аппаратов УЗИ, 135 аппаратов холтеровского мониторирования ЭКГ.

Для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» за последние четыре года построено и открыто 59 современных фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных всем необходимым. Летом ФАПы начали принимать пациентов в деревне Осиновка Кемеровского округа, поселках Щебзавод Беловского округа и Макаракский Тисульского округа. В сентябре сразу 3 ФАПа откроются в Юргинском округе. В них кузбассовцы будут получать как плановую, так и экстренную помощь, проходить диспансеризацию, вакцинацию, выписывать листки нетрудоспособности, приобретать медикаменты.

Медики северной агломерации проводят высокотехнологичные операции. В 2021 году в Кузбасском клиническом онкологическом диспансере им. М.С. Раппопорта медики провели около 4 тысяч хирургических вмешательств. Так, летом онкологи спасли 48-летнего пациента – одномоментно за 6 часов удалили опухоль и провели реконструкцию нижней челюсти. Чтобы повысить качество оказания медицинской помощи пациенткам с онкологией молочной железы, специалисты освоили FISH-диагностику, которая позволяет определить рецепторный статус опухоли и выбрать персонализированный подход к лечению.

Дополнительные возможности спасения жителей отдаленных и труднодоступных территорий появились у медиков, благодаря работе санитарной санавиации. Для этого в северной агломерации действуют 11 вертолетных площадок. В первую очередь воздушная скорая помощь направляется к пациентам с инсультами, инфарктами, травмами, включая автодорожные. Вертолет начал выполнять рейсы с середины осени 2021 года, за это время 167 жителей малых городов и отдаленных сел были доставлены в лучшие клиники региона на лечение. Во время полета медики могут проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций организма пострадавшего. Для этого в арсенале медиков имеются аппараты мониторинга состояния пациента, ИВЛ, дефибриллятор, ЭКГ.

Работа по модернизации здравоохранения северной агломерации Кузбасса будет продолжена, чтобы и взрослые, и дети могли получать медицинскую помощь в своих населенных пунктах.