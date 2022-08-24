Чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи, в Кузбассе работают передвижные маммографы. В первую очередь они делают остановки в малых населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные аппараты.

«Для развития системы здравоохранения мы строим и ремонтируем больницы, поликлиники, оснащаем их самым современным оборудованием, в том числе мобильными комплексами. Большое внимание уделяем отдаленным территориям. Это необходимо, чтобы кузбассовцы имели возможность пройти необходимые обследования и получить своевременное лечение», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Проходить маммографический скрининг для профилактики онкологических заболеваний молочной железы рекомендуется всем женщинам старше 40 лет раз в два года. Благодаря выездной работе специалистов Кузбасского клинического онкологического диспансера им. М.С. Раппопорта все желающие могут пройти необходимое обследование в своем населенном пункте, имея с собой только паспорт и медицинский полис. По времени процедура занимает не более 15 минут.

«С начала года маммографический скрининг прошли более 100 тысяч жительниц Кузбасса, из них 32 тысячи – на передвижных комплексах. В итоге выявлено 2 тысячи случаев подозрений на злокачественные новообразования. У 216 пациенток подтвердился рак молочных желез, причем у 70 % новообразования диагностированы на 1 и 2 стадиях. Благодаря ранней диагностике у женщин возрастают шансы на выздоровление и длительную полноценную жизнь. Они уже получают лечение», – отметила заместитель главного врача Кузбасского клинического онкологического диспансера им. М.С. Раппопорта Юлия Корчмит.

График работы передвижных маммографов составляется заранее. Например, с прошлой недели мобильные комплексы работают в жилом районе Кедровка города Кемерово, Ижморском и Таштагольском округах. Обследование прошли уже более 200 женщин. Подробный график размещен на официальном сайте министерства здравоохранения Кузбасса.

Специалисты работают на современном цифровом оборудовании, это позволяет проводить маммографический скрининг с минимальной лучевой нагрузкой на пациентку. При этом аппараты делают точные снимки и фиксируют даже небольшие новообразования, размером от 5 мм. Результаты обследования пациентки получают в поликлиниках по месту прикрепления. При подозрении на злокачественное новообразование женщину пригласят на прием в онкодиспансер.

Напомним, ранее в Кузбассе проходила акция «Парковая маммография», за месяц обследование прошли около 300 женщин, у двух выявлен рак молочной железы на ранней стадии, они уже получают лечение.