Губернатор Сергей Цивилев с рабочей поездкой посетил Прокопьевск. Проинспектировал ход капитального ремонта здания Драматического театра, проверил выполненные работы по благоустройству территории сквера Героям-комсомольцам, посетил школу, в которой учился космонавт Борис Валентинович Волынов и принял участие в открытии экспозиции краеведческого музея «Подвиг братства», посвященной многолетней дружбе Прокопьевска и Горловки.

«Прокопьевск – третий по величине город, который в 20-х годах прошлого века получил звание “Угольной жемчужины Кузбасса”. Есть архивные документы, в которых указано, что когда строился Кузбасс, то Прокопьевск должен был стать столицей кузнецкого края. Прокопьевск внес большой вклад в развитие всего региона. Это настоящий город-герой. Поэтому мы присвоили ему региональное звание “Город трудовой доблести и воинской славы”. Наша задача – сделать город более удобным, современным и при этом сохранить уникальный исторический облик Прокопьевска для потомков. Мы приняли решение, что столицей празднования Дня шахтера в 2025 году станет Прокопьевск», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев возложил цветы к памятнику комсомольцам-прокопчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент был создан в 1960 году на средства, собранные пионерами и комсомольцами города. Объект является памятником истории регионального значения. Сквер с памятником героям-комсомольцам стал одним из памятных мест, которое реконструировали на средства гранта, полученного Прокопьевском за присвоение звания «Город трудовой доблести и воинской славы». Здесь полностью заменили асфальт и тротуарную плитку, установили новые светильники. Смонтированы новые стелы полных кавалеров ордена Славы и Героев Советского Союза. Всего в обновление этого важного для прокопчан места вложено более 28 млн рублей.

Также Сергей Цивилев побывал в прокопьевской школе № 1, в которой учился Борис Валентинович Волынов. Губернатор вместе с учителями позвонил летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза. Они обсудили будущее школы, в которой учился летчик-космонавт, а также те проекты, которые будут реализованы в Прокопьевске. Сергей Цивилев сообщил, что принял решение о капитальном ремонте здания, которому в этом году исполняется 90 лет. Предварительно специалисты проведут серьезные изыскания, чтобы проверить надежность конструкции. К следующему учебному году образовательное учреждение будет включено в программу «Моя новая школа». Кроме того, губернатор распорядился, чтобы после ремонта школу № 1 снова перевели на 11-летнюю систему обучения. Борис Волынов выразил поддержку таким решениям губернатора и поблагодарил за внимание к его родному городу.

Еще один памятник архитектуры регионального значения, который сейчас реконструируют в Прокопьевске – здание Драмтеатра, построенное в 1960 году по специальному проекту архитектора Н. П. Куренного в стиле неоклассицизма. Его по праву называют «Малой Мариинкой». В 2020 году в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса на ремонт и реставрацию Прокопьевского драматического театра было выделено 160 млн рублей, из них 132,8 млн рублей – федеральные средства. В 2022 году еще более 100 млн рублей выделено из областного бюджета. Конкурс на проведение работ выиграла московская компания, специалисты которой сегодня приступили к реставрации зрительного зала. Им предстоит сохранить и восстановить исторически ценные элементы. Также планируется сделать перенос операторской, электромонтажные работы, электрозвукоусиление. Сергей Цивилев отметил важность сохранения исторического облика таких уникальных объектов региона и потребовал от подрядчиков строжайшего соблюдения сроков выполнения работ.

По поручению губернатора Сергея Цивилева в Прокопьевском городском краеведческом музее сегодня открылась экспозиция «Подвиг братства», посвященная многолетнему плодотворному сотрудничеству Кузбасса и Донбасса, городам-побратимам Прокопьевску и Горловке. Представлено более 100 уникальных экспонатов: архивные документы, фотографии, подлинные предметы шахтерского труда. Помощь в работе над выставкой оказали музей истории города Горловки, Государственные архивы Новосибирска, Кемерова, Прокопьевска. На открытие выставки приехал мэр Горловки Иван Приходько.

«Нашей дружбе 100 лет. Она началась с дружбы наших дедов и отцов: обменивались технологиями, специалистами. Новый виток побратимских отношений происходит сейчас. Донбасс – многонациональный регион, как и Кузбасс. Шахты не могли развиваться без рабочих, которые приезжали со всех уголков Советского Союза по призыву партии. Мы не разделяем людей по национальностям, мы выросли в едином союзе. Сейчас мы боремся с общей бедой – фашизмом. В эту трудную минуту, когда каждый день гибнут люди, вы протянули нам руку помощи. Я вам выражаю благодарность от всего нашего населения», – сказал Иван Приходько.

По решению губернатора Сергея Цивилева в 2023 году 100-летие Прокопьевского краеведческого музея будет отмечаться совместно с Горловским краеведческим музеем, которому тоже исполняется 100 лет.