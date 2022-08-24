Сегодня в Кемерово прибыла авиационная группа высшего пилотажа Военно-космических сил России «Стрижи» – 20 человек летного состава и 27 специалистов технического обеспечения. На взлетно-посадочную полосу аэропорта им. А.А. Леонова приземлились 7 истребителей МиГ-29 и самолет Ил-76.

«Авиационная группа “Стрижи” прилетает в Кузбасс во второй раз. Это знак большого уважения к жителям региона, которых в этом году лучшие летчики страны поздравят с главным профессиональным праздником – Днем шахтера. Пилотажная группа покажет три выступления – в Кемерове, Новокузнецке и столице областного празднования – Полысаеве. Шахтеры и летчики – две очень важные профессии. В небе и под землей эти люди четко понимают, что такое человеческая жизнь и служение своему долгу. Именно поэтому “Стрижи” в эти праздничные дни вместе с нами», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

25 августа «Стрижи» будут заниматься подготовкой авиационной техники и летного состава к показным выступлениям.

26 августа в 12:00 авиационная группа проведет «воздушную разведку» маршрута Кемерово–Полысаево–Новокузнецк, на котором будут проходить показательные выступления.

В 15:40 «Стрижи» вылетят в Новокузнецк, в 16:00 начнется авиационный показ в центре города.

В 19:00 начнется авиашоу над Кемерово в районе Московской площади.

27 августа в 18:00 «Стрижи» покажут фигуры высшего пилотажа в небе над городом Полысаево – столицей областного Дня шахтера 2022 года.

28 августа с 10:00 до 16:00 пройдет «День открытых дверей». Все желающие смогут пройти на взлетную полосу кемеровского аэропорта им А.А. Леонова, чтобы поближе рассмотреть самые современные истребители, послушать интересные рассказы легендарных летчиков-инструкторов.

29 августа авиационная группа «Стрижи» вылетит в пункт постоянной дислокации в Подмосковье.