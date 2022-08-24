Северная агломерация Кузбасса обладает большим потенциалом туристической привлекательности. Север региона может заинтересовать любителей путешествовать по родной стране самыми разнообразными программами: зимним отдыхом на Горной Саланге и рыбалкой на озере Большой Берчикуль в Тисульском округе; раскопками динозавров в Чебулинском округе; купеческими праздниками и прогулками по улицам «сибирского барокко» в Мариинске.

«Туризм в Кузбассе становится все популярнее. Мы создаем все условия для комфортного и разностороннего отдыха. Главная цель – чтобы жители региона имели возможность круглогодично отдыхать, не выезжая за пределы региона. Мы активно развиваем в регионе все направления туризма – от гастрономических путешествий до экскурсий на промышленные предприятия Кузбасса. Нам есть что показать гостям из других регионов России. Богатая природа, история и культура многонационального кузбасского народа – наше достояние и гордость. Туристические направления северной агломерации только начинают развиваться, но в них есть большой потенциал. Такие фестивали, как «День сибирского купечества» и «Динотерра» уже стали известными в стране и в мире», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Так, на территории Мариинска расположено множество объектов культурного наследия, представленных в виде памятников деревянной и каменной архитектуры конца XIX – начала ХХ вв. Его удивительные архитектурные ансамбли «сибирского барокко» сохранились до сих пор.

«Музейный Мариинск» представлен комплексом музеев: «Музей истории г. Мариинска» – один из старейших в Сибири; музей «Береста Сибири» – единственный музей в Кузбассе такого профиля; а также Литературно-Мемориальный Дом-музей писателя В.А. Чивилихина.

Одно из самых популярных событий в календаре событийного туризма Кузбасса – мариинский «День сибирского купечества», который привлекает «покупателей» и «ремесленников» со всех ближайших регионов.

Гостям города предлагают не только маршруты для знакомства с историей и архитектурой, местными мастерами и ремеслами. Можно отправиться в трехдневное путешествие по реке Кия с живописными прибрежными видами, ночевками в палатках, песнями у костра.

Для любителей тихих прогулок, эксклюзивных фото необычных пейзажей и редких растений организованы пешие экскурсии в государственный ботанический заказник «Арчекасский кряж», который расположен недалеко от Мариинска, на правом берегу реки Кии. На территории есть десятки родников и болот. Здесь обитают редкие виды птиц, животных и насекомых, занесенных в Красную книгу. Походы в нетронутые цивилизацией уголки природы вызывают большой интерес у туристов.

Популярностью у любителей активного зимнего отдыха пользуется горнолыжный комплекс «Горная саланга» в Тисульском округе. Здесь мягкий климат и стойкий снежный покров, благодаря чему сезон здесь длится со второй половины октября до начала мая. Здесь есть все, что нужно и для спорта, и для отдыха: горнолыжные трассы разной степени сложности, лыжно-биатлонные трассы, площадки для активных игр, прокат беговых и горных лыж, санок, коньков и снегокатов. Здесь отдых спокойный, по-домашнему уютный. Причем не только зимой. Летняя Саланга прекрасна своей первозданной таежной природой. Скандинавская ходьба с палочками, неспешные прогулки по лесу, наслаждение чистотой воздуха и ароматами душистых трав, спокойствие и релаксация на лоне природы привлекают туристов.

Также на территории Тисульского округа находится озеро Большой Берчикуль. Это самый большой природный водоем Кузбасса. Он может стать центральной точкой притяжения и местом многодневного пребывания туристов, так как равноудален от всех достопримечательностей севера области. Озеро питают горные ручьи и подземные источники. Этот водоем является прекрасным местом для активного отдыха, охоты, рыбалки и оздоровления.

Отдельного внимания заслуживает поселок Макаракский – идеальное место для активного отдыха на воде. Здесь можно проводить сплавы для начинающих рафтеров (Кия в этом месте спокойная) или завершать сплавы, стартовавшие в горных районах реки из поселков Московка или Белогорск. За время водного путешествия туристы успевают насладиться видами с красивейшими скалами и водопадами.

Чебулинский округ Кузбасса весь мир теперь знает, как родину редкого вида динозавров – пситтакозавра сибирского, которые обитали на этой территории в раннем меловом периоде 130-100 миллионов лет назад.

Деревня Шестаково, где ученые обнаружили останки динозавров, крокодилов, ящеров и черепах, стал популярным направлением у туристов. И сейчас в основании Шестаковского яра на берегу реки Кия идут раскопки. За полвека после открытия местонахождения в Шестаково побывали ученые со всего мира, здесь находили останки динозавров, мамонтов, мелких рептилий. Уникальной особенностью этих находок является то, что наряду с фрагментами были обнаружены и полные скелеты динозавров.

С 17 по 19 июня 2022 года в деревне Шестаково на территории палеонтологического, археологического и природного комплекса состоялся фестиваль «Динотерра». За три дня участниками фестиваля в Чебулинском округе стали более 32 тысяч человек, а зрителями онлайн-трансляции – более миллиона человек в России и за рубежом. Для любителей отдыха на природе был организован палаточный городок на 3,5 тысячи мест и парковка на более чем 7 тысяч машин и автобусов. По статистике организаторов, большинство побывавших на фестивале туристов впервые посетили Шестаково и открыли для себя уникальную природу и колорит этих мест.

В целом проведение ежегодного летнего фестиваля «Динотерра» позволит дополнительно привлекать большое количество туристов и продвигать туристические объекты и локации на севере Кузбасса.