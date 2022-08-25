Кузбасс вошел в число регионов РФ, которые в 2023 году получат субсидии на развитие туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Победителями конкурсного отбора Ростуризма стали кузбасские проекты по двум направлениям. В общей сложности на развитие туристической инфраструктуры в 2023 году регион получит 87 млн рублей.

23 млн рублей будут направлены на создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов; 64 млн рублей предоставят на приобретение туристического оборудования, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования пунктов проката, разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.

Всего в 2023 году гранты от Ростуризма получат 48 российских регионов. Предполагается, что на выделенные средства будут реализованы не менее 1000 проектов в сфере туризма по всей стране. Общая сумма финансирования составит около 5,3 млрд рублей.

Кроме того, Кузбасс получит более 20 млн рублей из федерального бюджета на поддержку и продвижение событийных мероприятий. Региональная заявка вошла в число победителей первого конкурса событийных проектов, проведенного Ростуризмом. Средства пойдут на проведение в 2023 году фестиваля «Динотерра» в Чебулинском округе.