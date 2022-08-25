В рамках рабочей поездки в Новокузнецк губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился со спортсменами-баскетболистами на площадке Центра уличного баскетбола. Площадку открыли сегодня в рамках спортивного проекта «ПСБ – Детям». Сергей Цивилев также проинспектировал ход благоустройства парка имени маршала Жукова и поручил благоустроить сквер и установить современную детскую площадку во дворе дома рядом с парком имени маршала Жукова.

«Мы меняем облик наших городов, делаем их более современными и удобными. При этом мы опираемся на историю нашего региона, помним тех, кто строил Кузбасс, закладывал основу его промышленной мощи. Недалеко от вашей спортплощадки установлена стела «Город трудовой доблести» – это для вас отличный пример, как добиваться побед в самых сложнейших ситуациях. Мы сейчас создаем условия для того, чтобы молодежь могла развивать все свои таланты, заниматься тем, что им интересно и жить интересной, насыщенной жизнью здесь, в Кузбассе», – сказал губернатор Сергей Цивилев, обращаясь к юным спортсменам.

Глава региона также рассказал новокузнечанам, собравшимся на открытие Центра уличного баскетбола, что все пространство между парком имени маршала Жукова и площадью общественных мероприятий будет благоустроена. По поручению Сергея Цивилева на месте старой детской площадки установят современный игровой комплекс, проведут озеленение. Эта часть центра города должна стать еще одним любимым местом семейного отдыха и прогулок.

Центр уличного баскетбола расположен на площади Общественных Мероприятий Центрального района города. Он соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА) и позволяет проводить как региональные, так и всероссийские и международные соревнования. На площадке размером 62,82х32,26 м оборудовано пять игровых баскетбольных зон с современным искусственным покрытием, которое обеспечивает хороший отскок мяча и снижает нагрузку на суставы игроков, что очень важно в баскетболе. Здесь также располагаются площадка для воркаута, трибуны и раздевалки. Данная площадка будет доступна для всех жителей города с 08:00 до 22:00. На базе Центра будут проходить тренировки для детей и подростков, занимающихся в спортивной школе №3.

Центр уличного баскетбола создан в рамках социального проекта Промсвязьбанка «ПСБ – Детям». Он стартовал в 2019 году. Такие спортивные пространства уже открыты в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе и Архангельске. Центр в Новокузнецке стал девятым в рамках реализации проекта. До конца 2022 года планируется открыть такие же в Ижевске, Оренбурге и Нальчике.

«Это социальный проект направлен на поддержку интереса молодежи к спорту, создание условий для того, чтобы баскетбол частью жизни, приносил удовольствие, заряжал эмоциями, хорошим настроением, позитивом. Мы видим, насколько динамично развивается спорт в Новокузнецке – количество мероприятий, детских соревнований, инфраструктуры с каждым годом растет. Не сомневаюсь, что площадка станет любимым местом активного отдыха жителей города», – сказал директор по спортивным проектам ПСБ и руководитель проекта «ПСБ – Детям» Рубен Бегунц.

Среди почетных гостей на открытии площадки были президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александр Зуев. Они оставили свои автографы на баскетбольном мяче на память о сегодняшнем событии и провели мастер-класс для местных ребят. В завершение торжественной церемонии был дан старт открытому чемпионату города в рамках первенства Кузбасса по баскетболу. Также губернатор Сергей Цивилев и руководство Промсвязьбанка провели рабочее совещание, на котором обсудили аспекты дальнейшего социально-экономического сотрудничества.