В тексте телеграммы, которую Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко прислала на имя губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, говорится:



Уважаемый Сергей Евгеньевич!



Сердечно поздравляю Вас, работников и ветеранов угольной промышленности и всех жителей Кузбасса с Днем шахтера.



Этот замечательный праздник был установлен 75 лет назад в знак искреннего уважения к людям, выбравшим для себя эту непростую, но столь важную для страны профессию.



Труд горняков, который невозможен без полной самоотдачи, стальной выдержки, готовности прийти на помощь товарищам, традиционно пользуется в нашей стране заслуженным почетом. А отечественная угольная промышленность, которая отмечает в этом году 300-летний юбилей, была и остается опорой экономики России, основой ее энергетической безопасности.



Благодарю всех работников отрасли за самоотверженный труд и верность шахтерским традициям. Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!