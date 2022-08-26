На праздник в южной столице Кузбасса собрались ветераны и работники угольных предприятий Междуреченска, Калтана, Осинников, Мысков, Киселевска, Краснобродского, Прокопьевска, Новокузнецка, Гурьевского, Прокопьевского и Новокузнецкого округов, Таштагольского района.

«В этом году мы проводим праздничные мероприятия сразу в трех городах: в Полысаево – столице празднования Дня шахтера, и в столицах агломераций – Кемерове и Новокузнецке. Мы стремимся к тому, чтобы весь Кузбасс, каждый населенный пункт развивался равномерно, чтобы условия жизни и работы для всех кузбассовцев были комфортными. Шахтерское дело держится на традициях. Сегодня мы заложим еще одну – прохождение шахтерских делегаций. Это еще раз подчеркивает авторитет шахтерской профессии. Такой нужной всей нашей стране. Шахтер – профессия почетная и уважаемая. Кузбасс гордится тем, что он – шахтерский край», – сказал Сергей Цивилев.

На торжественном приеме губернатор Сергей Цивилев за высокие производственные показатели, безграничную верность мужественному горняцкому делу наградил медалями «За служение Кузбассу» подземного начальника участка филиала «Шахта «Ерунаковская-VIII» Дмитрия Конюкова, проходчика ООО «Ольжерасское шахтопроходческое управление» Рустама Фазылова, проходчика подземного АО «Шахта «Большевик» Александра Данилова, водителя большегруза «Шахтоуправление «Майское» Данила Кононова.

Медалями «За веру и добро» отмечен труд заместителя генерального директора по социальным и бытовым вопросам АО «УК Сибирская» Юлии Бейкель и ведущего инженера технической службы ООО «Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования» Светланы Письмеровой.

Ветераны отрасли Сергей Диденко, Геннадий Захваткин, Владимир Сурсков, Валерий Трудорудо и Александр Толмачев получили от губернатора слова благодарности и юбилейные медали «300-летие образования Кузбасса».

После завершения торжественной части колонна представителей муниципалитетов юга Кузбасса приняла участие в Параде шахтерских делегаций. В нем приняло участие более 6 тысяч человек, еще 4 тысячи были зрителями и приветствовали работников и ветеранов главной отрасли региона.

С 16:00 до 16:30 участники торжества наблюдали над Театральной площадью Новокузнецка зрелищный полет с фигурами высшего пилотажа авиационной группы «Стрижи». Праздник продолжился большой концертной программой «Кузбасс – шахтерский край!». Также гости праздника смогут поучаствовать в разнообразных мастер-классах, конкурсах и викторинах, сделать кадры на память в тематических фотозонах. С 20:00 до 21:00 зрителей ожидает выступление губернаторского джаз-клуба «Геликон». Кроме того, с 17:00 до 20:00 на площадке перед Новокузнецким планетарием им. А.А. Федорова концерт «Шахтерская классика» подарят городские и приглашенные оркестры. В 22:00 итогом праздничного дня станет салют на площади у Драмтеатра.

В субботу, 27 августа, торжества ко Дню шахтера пройдут в Орджоникидзевском районе города, тесно связанном с развитием горнодобывающей промышленности Новокузнецка. Так, в 11:00 на стадионе «Олимпик» (по ул. Интернатная, 1а) пройдет турнир по мини-футболу среди любительских команд. С 12:00 до 14:00 праздничные мероприятия развернутся сразу на трех площадках района: парке ДК им. XIX Партсъезда (ул. Мурманская, 24), сквере у часовни «Утоли моя печаль» (ул. Пржевальского, 3а), площади возле ТЦ «Полет» (ул. Шахтеров, 19а). В 17:00 на площади ДК им. Маяковского (ул. Пушкина, 26) начнется вечерний блок праздничных мероприятий. В 22:00 всех ждет яркий фейерверк.