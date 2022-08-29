В Прокопьевске на мототрассе Тырган собрались 150 сильнейших мотогонщиков страны из Свердловской, Омской, Томской, Ивановской, Ярославской, Новосибирской областей, Алтайского, Красноярского краев, Республики Хакасия и Кузбасса. Самому взрослому участнику было 73 года, младшему – 6 лет. Кроме того, принимали участие 4 девушки.

В Прокопьевске прошел сразу ряд соревнований: 4-й этап чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с коляской в классах «500 см3» и «750 см3»; чемпионат и первенство Кузбасса по мотокроссу; соревнования по мотокроссу, посвященные Дню шахтера. До этого этапы чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с коляской проходили в Кирове с 10-12 июня, 2-й этап – в Ирбите (Свердловская область) 24-27 июня, 3-й этап – в Анжеро-Судженске с 19-22 августа.

Так, в чемпионате России по мотокроссу на мотоциклах с коляской в классе «500 см3» победили Артем и Егор Бороненковы (Ярославская область). Серебряными призерами стали Евгений Уфимцев и Алексей Калошин (Свердловская область). Третье место заняли Артем Мерумян и Константин Матвеев (Свердловская область). В классе «750 см3» победу одержали Александр Пупышев и Сергей Колясников (Свердловская область). 2-е место заняли Илья Смагин и Руслан Киселев (Омская область). Бронзовыми призерами стали Игорь Родионов и Сергей Лейс (Кузбасс). При этом экипаж кузбассовцев по результатам четырех этапов сохранил за собой лидирующую позицию. Спортсмены представляют город Анжеро-Судженск, являются мастерами спорта, чемпионы России прошлого года. 5-й, финальный этап соревнований пройдет в городе Тара (Омская область) с 9 по 12 сентября.

В заключительных соревнованиях 8-го этапа чемпионата Кузбасса по мотокроссу и 9-го этапа первенства Кузбасса по мотокроссу спортсмены принимали участие в следующих классах: «50 см3»; «65 см3»; «85 см3»; «125 см3» среди юниоров; «125 см3» среди мужчин; «250 см3»; «Открытый» среди мужчин и женщин в возрасте «35+»; «Любители» группы А/В (любители «А» – более профессиональные спортсмены, Б – менее); «Ветераны» группы «А» и «Б» (в возрасте до 52 лет и от 52 лет и старше). В сегодняшних соревнованиях приняли участие ветераны группы «62+».

Победителями в своих классах стали: в классе «50 см3» – Илья Блинов (Киселевск); «65 см3» – Андрей Марков (Мыски) и Захар Голиков (Кемерово); «85 см3» – Александр Епифанов (Новокузнецк); 125 см3 – Кирилл Цвенгер (Прокопьевск); «250 см3» – Ярослав Голиков (Кемерово);

В классе «Любители Б» победу одержал Юрий Ворончихин (пгт Бачатский); «Ветераны А» – Андрей Лукинях (Черногорск); «Ветераны Б» – Александр Дурнев (Новосибирск) и Виталий Блинов (Киселевск). Самым быстрым и техничным в классе «125 см3» среди юниоров стал Ярослав Голиков (Кемерово); в классе «Открытый» – Альберт Филиппов (Канск); «Любители А» – Евгений Наймушин (Ленинск-Кузнецкий); в классе «500 см3» (мотокросс с коляской) – Александр Бердыев и Иван Зенков (Кемерово); в классе «750 см3» (мотокросс с коляской) – Игорь Родионов и Сергей Лейс (Анжеро-Судженск).