В этом году организация детского отдыха в Кузбассе проходила по единой концепции «Кузбасское лето». Чтобы провести каникулы интересно и с пользой смогли как можно больше ребят, не выезжая за пределы региона, был расширен перечень туристических маршрутов. Всего открыты 36 палаточных, 57 загородных и 577 лагерей дневного пребывания. В общей сложности работали 774 центров детского отдыха, в которых побывали 100 тысяч школьников.

«Мы создаем такие условия, чтобы каждый кузбасский школьник мог на каникулах не только отдохнуть, но и получить полезный опыт. В Кузбассе работаю летние лагеря спортивной, познавательной, творческой направленности. На следующий год запланировано увеличение числа палаточных лагерей. Начнем строить три загородных лагеря, дополнительные модульные корпуса на действующих базах отдыха. Также работаем над повышением доступности путевок для кузбассовцев. Параллельно с федеральной программой кешбэка разрабатываем региональную, в рамках которой сотрудники промышленных предприятий смогут приобретать льготные детские путевки», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Традиционно наиболее востребованным остается отдых в лагерях с дневным пребыванием. Этим летом было открыто 577 таких лагерей, в которых более 50 000 детей интересно и с пользой провели каникулы. Для организации досуга были использованы ресурсы площадок, открытых в рамках федеральных проектов: «Точки роста», новые места дополнительного образования, спортивные площадки, на которых школьники выполняли нормативы комплекса ГТО.

В Кузнецком Алатау был открыт палаточный лагерь-спутник на базе филиала Кузбасского центра детского туризма. Лагерь принял более 2,5 тыс. ребят. Все дети, отдыхавшие в этом лагере, совершили восхождения на Вершины воинской славы.

В рамках летней оздоровительной смены впервые в регионе реализован проект «В поход с директором». В нем приняли участие 16 школьных команд под руководством директоров, учителей и педагогов Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

Кроме того, летом на территории Кузбасса прошел Всероссийский слет юных туристов. В нем приняли участие 17 команд из 13 регионов страны. Среди участников была команда из Донецкой народной республики, представляющая Горловский центр туризма, краеведения и экскурсий. Команды прошли маршруты 1–3 категории сложности по среднегорному району Кузнецкого Алатау и выполнили конкурсные задания по различным дисциплинам походной и экспедиционной деятельности. Школьники могли укрепить здоровье и больше узнать о родном крае.

Особое внимание было уделено отдыху для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Лагеря и группы краткосрочного пребывания были открыты также на базе учреждений социальной защиты. Они приняли 4 тысячи детей.

В Кузбасском военно-патриотическом центре «Авангард» прошли летние профильные смены для 300 подростков. В этих сменах также участвовали сотрудники Росгвардии, отделов ПДН ГУВД и ГУФСИН. Открылся второй военно-патриотический центр «Авангард» в Прокопьевском муниципальном округе. За лето он принял более 500 школьников и студентов профессиональных образовательных организаций Кузбасса.