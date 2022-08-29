Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетила интерактивные стенды кемеровской Школы креативных индустрий при филиале РГИСИ – Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства, представленные на первом Международном детском культурном форуме в Москве.

В рамках фестивальной программы «Арт-школа» преподаватели и обучающиеся Школы креативных индустрий представляли интерактивные стенды от студии фото- и видеопроизводства, студии дизайна, студии звукорежиссуры и современной электронной музыки и студии интерактивных цифровых технологий. Любой желающий на интерактивной площадке мог стать участником портретной фотосессии, получить качественные кадры и познакомиться с искусством портретной фотографии, разработать элементы настольной игры и своего персонажа при помощи графического планшета, создать саунд-дизайн видеоролика, используя MIDI-клавиатуру, или собственную VR-картину.

Директор филиала РГИСИ в Кемерове Марина Межова представила Ольге Борисовне интерактивные площадки Школы креативных индустрий, рассказала о направлениях обучения и проектной деятельности. На каждой из площадок студийцы Школы креативных индустрий презентовали свой стенд, описали его работу и поделились впечатлениями от обучения. Ольга Борисовна высоко оценила работу обучающихся и отметила весомый вклад в творческое развитие подрастающего поколения и развитие сферы культуры и искусства страны, а также сказала напутственные слова и пожелания кузбасским ребятам.

В рамках лекционной площадки преподаватель студии интерактивных цифровых технологий Игорь Белов объяснил, как возможности виртуальной реальности применяются в сфере культуры и искусства, как воссоздаются объекты культурного наследия при помощи интерактивных цифровых технологий. Преподаватель студии анимации Яна Алейникова рассказала слушателям об авторской анимации, а ее цели и особенности представила на наглядных примерах. Модератором выступила директор филиала РГИСИ в Кемерове Марина Межова.

Школа креативных индустрий открылась в Кемерове в 2020 году, сейчас в ней обучаются 230 ребят. Молодых людей, желающих реализовать свой творческий потенциал в цифровой среде, учат создавать digital-проекты в сфере фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры, современной электронной музыки и других. Обучение в школе бесплатное.

В школе преподают, в частности, графический, 3D-, motion-дизайн, искусство фотографии, видеомонтаж, студийную и концертную звукорежиссуру. В первый год ребята знакомились со всеми направлениями творческой деятельности. Во второй год учеников ожидало углубленное погружение в тонкости одной из изучаемых дисциплин и практическая работа в одной из студий. Учреждение станет частью создаваемой в Кемерове Высшей школы музыкального и театрального искусства, которая войдет в состав культурно-образовательного комплекса.

Осенью в Новокузнецке на базе Кузбасского колледжа искусств откроется вторая в регионе Школа креативных индустрий.