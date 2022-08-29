С 31 августа по 2 сентября Российское общество «Знание» проведет новый федеральный просветительский марафон, в рамках которого пройдут выступления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, народного артиста РФ Игоря Бутмана, мэра Москвы Сергея Собянина, генерального директора Первого Канала Константина Эрнста, рэп-исполнителя Левана Горозия и других спикеров.

В этом году для участия в марафоне необходимо выполнить творческое задание. Желающие должны зарегистрироваться на сайте, приложив к форме регистрации ссылку на публикацию своей работы.

Площадками просветительского марафона станут студии в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганске, Петропавловске-Камчатском. Главными темами станут достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны.

Зрители смогут увидеть выступления спикеров просветительского марафона из любой точки страны на сайте, а также в группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».

2 сентября в рамках марафона состоится онлайн-премьера просветительского спектакля «Трудный экзамен».