Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса утвердил новый антикризисный продукт. Индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, зарегистрировавшие свой бизнес менее 1 года назад, могут рассчитывать на финансовую поддержку на льготных условиях: сумма до 500 тысяч рублей с процентной ставкой 3 % годовых на срок до 36 месяцев. При этом для получения микрозайма не требуется залоговое обеспечение. Ранее минимальная ставка без предоставления залога составляла 6 % годовых. Воспользоваться данной мерой можно только однократно.

«В Кузбассе уже действует широкий комплекс мер поддержки предпринимателей. Новая мера позволит помочь тем, кто пока еще делает первые шаги в бизнесе, и поддержать развитие предпринимательской инициативы. Очевидно, что для быстрого старта бизнеса недостаточно только хорошей идеи, всегда необходимы финансовые вливания. Возможность привлечь заемные средства под низкий процент — это еще один шаг для создания комфортных условий ведения бизнеса в регионе», — отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса последовательно повышает доступность финансовых ресурсов для различных категорий предпринимателей за счет снижения ставок и запуска новых антикризисных программ. За последние полгода это уже третье по счету смягчение условий по предоставлению займов начинающим бизнесменам. В результате процентная ставка по микрозаймам для данной категории предпринимателей снизилась с 15 % до 3 %.

Обратиться в фонд за получением микрозайма могут предприниматели, которые зарегистрировали свой бизнес и ведут фактическую деятельность на территории Кузбасса, а также находятся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Получить подробную информацию о предоставлении льготной финансовой поддержки бизнесу можно по тел. 8(3842) 90-03-39 либо на сайте фонда.