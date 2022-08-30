По оперативным данным регионального Минсельхоза, на 29 августа убрано 7,1 тысяч га пшеницы, 44,5 тысяч га ячменя, 27,5 тысяч га гороха и 4,6 тысяч га овса, а также 26 тысяч га озимых зерновых культур (пшеница, рожь). В целом обмолочено 109,9 тысяч га зерновых и зернобобовых культур (17,9 % от плана).

«Перед аграриями Кузбасса стоит задача намолотить не менее 1,7 миллиона тонн зерна. В этом сезоне мы оказали хозяйствам серьезную поддержку для приобретения минеральных удобрений, элитных семян, обновления парка техники, а также ввода в оборот брошенных земель. У нас действуют различные меры, в том числе субсидии и налоговые льготы. Нужно наращивать темпы уборки, чтобы завершить работу в срок», – подчеркнул Сергей Цивилев.

На 29 августа средняя урожайность по региону составляет 31,3 ц/га. Наиболее высокая урожайность отмечена в Крапивинском, Кемеровском, Прокопьевском округах (36,2 ц/га). Таким образом, намолот составляет 344,2 тыс. тонн зерна в бункерном весе.

Всего в период осенних полевых работ аграриям предстоит обмолотить 614,7 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур. На полях Кузбасса работают почти 1,5 тысячи единиц специальной техники, в том числе более тысячи зерноуборочных комбайнов. Для подработки и сохранения зерна подготовлены 327 зерноочистительных сушильных комплексов суточной производительностью 54,2 тысяч тонн зерна.

Также аграрии приступили к уборке масличных культур (намолочено 5,2 тысяч тонн) и овощей. Картофель убран на площади 435 га (5 %). Уборка раннеспелых сортов капусты и свеклы стартовала в Беловском, Кемеровском, Прокопьевском и Новокузнецком округах. Убрано 24 га.

Кроме того, продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных на зимне-стойловый период. На 29 августа заготовлено 97,7 тысяч тонн сена (90,4 %), 281 тысяч тонн сенажа (88,5 %), заготовлена первая тысяча тонн силоса. Всего на одну условную голову заготовлено 17,8 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов при плане 22,3.

В эти дни аграрии заняты посевом озимых культур. Основу под урожай 2023 года закладывают уже в десяти муниципалитетах, посеяно 8,9 тыс. га озимых ржи, пшеницы и сурепицы. Лучшие темпы сева показывает Крапивинский округ с показателем 2,6 тысяч га.