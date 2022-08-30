В этом году 434 юных кузбассовца поступили в губернаторскую школу-интернат МЧС, кадетскую школу-интернат полиции, женскую гимназию-интернат, многопрофильный лицей-интернат и специальную общеобразовательную школу. Сегодня у них прошла линейка-посвящение. С началом нового этапа в жизни ребят и их родителей поздравил заместитель губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов. Он передал собравшимся приветственные слова губернатора Сергея Цивилева.

«Ваша задача – учиться, развивать свои таланты, реализовывать мечты. Для этого в наших губернаторских учреждениях есть все условия. Помните, что вы – будущее Кузбасса, его гордость. Любите свою Родину, уважайте историю и равняйтесь на славные подвиги предков. Будьте достойны высокого звания кадетов», – говорится в послании губернатора.

По сложившейся традиции старшие учащиеся передали первокурсникам вымпелы, после чего новобранцы принесли клятву воспитанников губернаторских образовательных учреждений и кадетских классов Кузбасса.

На торжественной линейке присутствовали воспитанники кадетских классов из Малосалаирской школы Гурьевского округа, Карагайлинской школы Прокопьевского округа, школы № 11 Прокопьевска, кемеровских школ №№ 74 и 95.

Также на праздничное построение пригласили лучших юнармейцев Кузбасса. За выдающиеся успехи и активное участие в мероприятиях Юнармии ребят наградили знаками «Юнармейская доблесть» III степени.