В северной агломерации Кузбасса сосредоточены предприятия химической, металлургической сферы, машиностроения, сельскохозяйственное производство.

«В северной агломерации сосредоточены предприятия, входящие в число крупнейших в стране. Они не только выпускают востребованную продукцию в регионах, но и создают рабочие места. Особое внимание в нынешней экономической ситуации уделяется предприятиям, которые выпускают импортозамещающую продукцию. В Кузбассе создаются возможности для того, чтобы каждый предприниматель мог комфортно развивать свой бизнес. В регионе выработан и реализуется широкий спектр мер поддержки», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Так, ПАО «Кокс» – один из крупнейших в России производителей металлургического кокса. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 3 млн тонн кокса в год. Также предприятие выпускает бензол, каменноугольную смолу и коксовый газ. Потребителями являются практически все ведущие металлургические комбинаты России, а также предприятия ближнего и дальнего зарубежья.

Кемеровохиммаш – филиал АО «Алтайвагон» – одно из ведущих машиностроительных предприятий Кузбасса и одно из крупнейших предприятий химического машиностроения за Уралом. Здесь работают высококлассные специалисты по изготовлению оборудования газовой, металлургической, коксохимической, энергетической, угольной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. В рамках сотрудничества с компанией Liebherr было запущено производство грузовых платформ и кузовов карьерных самосвалов, а также ковшей для экскаваторов и погрузчиков. Первый карьерный самосвал, полностью собранный в Кузбассе, начал работу на разрезе «Первомайский» в 2019 году.

ООО «ТоргИнвест» («Кузбасский электро-машиностроительный завод» – КЭМЗ) производит взрывозащищенные электродвигатели и вентиляторы для работы в агрессивных средах, где могут образовываться легковоспламеняемые газовоздушные смеси. Основные потребители продукции кемеровских машиностроителей – угледобывающая, горнорудная, нефтегазовая отрасли.

Кузбасские агрегаты в работе сейчас используют такие промышленные гиганты, как «Норникель», «Уралкалий», «Беларуськалий», «Алроса», «СУЭК». Так, в августе на шахте им С.Д. Тихова запущен в работу первый импортозамещающий проходческий комбайн, изготовленный благодаря технологической кооперации трех предприятий ООО «ТоргИнвест», Ясиноватского машиностроительного завода (ДНР) и компании «Ильма» (Томск). В будущем предприятие планирует поставлять угольщикам Кузбасса проходческую технику НПО «ЯМЗ» и запасные части к ней, обеспечивая гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Корпорация «АСИ» входит в ТОП-3 национальных производителей весового оборудования и поставляет продукцию для гигантов российской промышленности и национального транспортно-логистического комплекса: «ЕВРАЗ», «Норильский никель», «НК «Роснефть», «АвтоВАЗ», «НЛМК», «Газпромнефть». ОАО «Российские железные дороги» полностью оснащены вагонными весами, изготовленными в Кузбассе. В линейку продукции входят более 30 позиций профессионального весового и метрологического оборудования, выпускаемого серийно. В течение полугода компания ведет активную работу с крупнейшими партнерами и формирует реестр техники и оборудования, которую кузбасское производство может импортозаместить.

КАО «Азот» – флагман химической промышленности региона. Занимает второе место по производству капролактама и пятое место по производству азотных удобрений в России. Производственные мощности завода позволяют выпускать более 1,2 млн тонн аммиака, 1,3 млн тонн аммиачной селитры, 1 млн тонн азотной кислоты, 600 тысяч тонн карбамида, 360 тысяч тонн сульфата аммония, 125 тысяч тонн капролактама и 200 тысяч тонн карбамидно-аммиачной смеси в год. В 2019 году КАО «Азот» и «Центр передового земледелия» создали собственный агропромышленный комплекс. Деятельность «Азот-Агро» является одним из важнейших этапов в длинной цепочке получения пищевых продуктов. На КАО «Азот» организована целая система – от производства удобрений до получения и реализации урожая.

Продукция ООО ПО «Токем» – это ионообменные смолы, которые применяются для химической водоподготовки в энергетике, химии и нефтехимии, металлургии и ЖКХ. Поставки идут на внутренний рынок России и СНГ, а также в Китай, Южную Корею.

Яйский НПЗ – лидер нефтепереработки Кузбасса. Объем переработки нефти – более 3,3 млн тонн в год. Предприятие ежегодно выпускает до 700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта Евро-5. Строительство Яйского НПЗ позволило открыть в Анжеро-Судженске около тысячи рабочих мест. Сейчас идут работы по строительству 3-й очереди завода, что позволит увеличить мощности предприятия и глубину переработки нефти и наладить выпуск товарного дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами.

Для расширения возможностей производств, а также создания новых рабочих мест в северной агломерации создается особая экономическая зона «Кузбасс» с центрами в Кемерове и Топкинском округе. В результате будут созданы условия для реализации инвестиционных проектов, не связанных с угольной промышленностью: в строительной, химической, медицинской, пищевой, текстильной и сельскохозяйственной отраслях, для выхода этих будущих проектов на региональные рынки России и зарубежных стран. К примеру, в Кемерове будет создан завод по производству жидкой углекислоты, которая используется как для производства газированных напитков, так и на предприятиях промышленности и сельского хозяйства. ООО НПХ «АМАРАНТАГРО» планирует создание производства по переработке зерна амаранта. Запуск первой производственной линии мощностью 18 тысяч тонн переработки в год запланирован на начало 2024 года. К 2031 году на предприятии будут работать более 500 специалистов. Запуск завода по производству извести из известняка Соломинского месторождения ООО «Топкинский цемент» позволит создать 70 новых рабочих мест. Строительство планируется завершить за три года, объемом выпуска составит 200 тысяч тонн извести в год.

Кроме того, в регионе активно развивает производство малый и средний бизнес. Так, в Топках спецодежду выпускает ООО «Профилактический пояс», а ИП Олеся Цуцкова занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. На ее предприятии трудится более 50 сотрудников, перерабатывают 30 тонн сырья. В Кемерове функционирует ООО «Сибирская вышивальная фабрика», с 2005 года компания изготовила более 7 млн вышитых нашивок и шевронов. С 2019 года в областной столице функционирует станция скорой медицинской помощи со штатом сотрудников более 90 человек. Она работает в сфере ОМС и оказывает помощь независимо от места нахождения пациента, его пола, возраста, социального статуса, гражданства, наличия документов и прочих факторов.

Крупнейшее в области предприятие по производству кондитерских изделий, оснащенное высокопроизводительным оборудованием – ООО «КДВ-Яшкино». В целом производится около 120 тысяч тонн кондитерской продукции в год. В ассортименте вафельная продукция, печенье, конфеты, круассаны, а также пряники, печенье с воздушным суфле и с начинками, торты и пирожные, хлебобулочные изделия. Кроме того, выпускаются чипсы, картофель для которых выращивается на территории Яшкинского и Юргинского округов.