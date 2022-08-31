Первый Международный театральный фестиваль «Сверкающие грани театра» пройдет в Кузбассе с 10 сентября по 30 октября. Стартует фестиваль грандиозным шоу 10 сентября в ледовом дворце «Кузбасс».

Зрители смогут оценить современные технологии и разработки мировой событийной индустрии, новинки звукового, светового, цифрового оборудования и спецэффектов. Ведущий – народный артист России Дмитрий Харатьян, в концерте примут участие театр «Лицедеи» (Санкт-Петербург) и российская оперная певица, солистка Государственного академического Большого театра России, заслуженная артистка Российской Федерации Альбина Шагимуратова. Кроме того, выступят лучшие творческие коллективы Кузбасса и гости из других регионов.

Начало в 18:00. Купить билеты можно на сайте.

Напомним, в рамках фестиваля впервые лучшие работники театров России и мира приедут в Кузбасс, чтобы обменяться профессиональным опытом с коллегами, а также научить основам сценического мастерства всех желающих попробовать себя в актерской профессии.

Фестиваль будет охватывать все направления и жанры театрального искусства. Зрители увидят новые постановки, уличные театральные действия, вместе с экспертами и режиссерами примут участие в обсуждениях новых спектаклей.