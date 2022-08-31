В этом году в регионе за школьные парты сядут 326 803 учащихся, в том числе 31 734 ребенка пойдут в первый класс. В честь них всекузбасский праздник «Первоклассник Кузбасса – 2022» будет проведен во всех муниципалитетах.

Впервые в этом году традиционные праздничные линейки в школах начнутся с поднятия Государственного флага РФ и исполнения Государственного гимна страны. Затем каждый первый класс в рамках акции «Растет дерево – растут знания» высадит в школьном дворе дерево, за которым ребята будут ухаживать до выпуска из школы.

В честь праздника «Первоклассник Кузбасса – 2022» каждая территория подготовила свою программу. Детей ждут мастер-классы, игры, танцы, песни, тематические арт-площадки и фотозоны. Во всех школах на праздничных линейках первоклассникам вручат дневники. В торжественной обстановке, в присутствии учителей и родителей ребята дадут традиционную «клятву первоклассника».

В Кемерове основные мероприятия стартуют в 13:00 в парке бульвара Строителей. Для ребят, их родителей и учителей организуют торжественный запуск шара в виде пятерки в небо, танцевальный флешмоб, игры с ростовыми куклами.

В Новокузнецке праздник состоится на площади перед планетарием им. А.А. Федорова. Жителей и гостей города ждут интерактивные зоны, игровая и концертная программы.

В городе Тайга в рамках регионального праздника «Первоклассник Кузбасса – 2022» состоится детская развлекательная программа, которую проведут волонтеры Дворца культуры.

В рамках празднования Дня знаний в Тяжине состоится акция «Поделись своим Знанием. Новые горизонты». Со школьниками и студентами будут делиться знаниями 13 спикеров, в их числе глава Тяжинского округа Виктор Серебров. Он выступит на базе Тяжинского агропромышленного техникума и расскажет студентам о перспективах развития округа и Кузбасса, а также о том, где в регионе можно реализовать свои возможности.

17719 кузбасских ребят 1 сентября приступят к учебе в учреждениях среднего профессионального образования. Для первокурсников СПО пройдут торжественные линейки, после которых в рамках федерального проекта Минпросвещения пройдут «разговоры о важном». Классные часы будут посвящены самым различным темам, волнующим современных ребят, в том числе патриотизму, истории, нравственности, экологии.

Торжественные линейки завтра пройдут и для первокурсников всех вузов Кузбасса. Им вручат студенческие билеты и зачетные книжки. На протяжении всего дня студентов первого курса будут сопровождать кураторы-старшекурсники, которые и после 1 сентября помогут новичкам приобщаться к студенческой жизни. После окончания праздничной программы первокурсники познакомятся с деятельностью молодежных сообществ вузов, их локации разместятся внутри университетов. Так, праздничные мероприятия в Кемеровском государственном медицинском университете стартуют в 08:30 у входа в главный корпус. Здесь первокурсников встретят тьюторы. В фойе вуза откроются интерактивные локации – презентация «Мое студенчество» и специальная площадка «AR-медицина». Интересную и полезную информацию представят студенческие объединения КемГМУ: Штаб студенческих отрядов вуза, Студенческий корпус спасателей «Альфа», Кемеровское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики», Студенческое научное общество, Первичная профсоюзная организация КемГМУ, свою площадку организуют иностранные студенты. Завершатся праздничные мероприятия произнесением традиционной торжественной клятвы первокурсника.