Дорогие школьники и студенты Кузбасса, учителя и преподаватели, уважаемые родители! Поздравляю вас с Днем знаний!

Новый учебный год – всегда начало нового пути, полного удивительных знаний и ярких открытий. Первое сентября является особенным для первоклассников и первокурсников. Для них начнется новая страница в жизни.

Подрастающее поколение – это будущее Кузбасса. В регионе живет очень талантливая и перспективная молодежь. Именно им строить и развивать наш регион, им тут жить и прославлять Кузбасс. Наша задача – сделать так, чтобы они могли реализовать себя и выбрать занятие по душе.

Для этого мы последовательно создаем равные возможности для получения образования во всех городах и поселках Кузбасса – наши дети должны учиться в комфортных условиях, пользоваться передовыми технологиями, осваивать предметы на современном уровне. Не менее важно, чтобы школьники и студенты знали историю и культуру родного Кузбасса, гордились тем, что живут и учатся здесь.

Большой вклад в эту работу вносят учителя и преподаватели – именно от вас зависит то, какими будут наши дети, каким будет будущее нашего Кузбасса. Ваша непростая работа требует огромного терпения, внимания и полной самоотдачи. Спасибо вам за ваш труд!

Хочу пожелать школьникам, студентам, учителям, преподавателям и родителям встретить новый учебный год с хорошим настроением. Желаю интересной и плодотворной учебы, вдохновения и, конечно, отличных оценок!