Новый учебный год в обновленных по губернаторской программе «Моя новая школа» классах начали педагоги и учащиеся юргинской школы № 14 и школы поселка Старопестерево Беловского округа. В них не только провели ремонт, но и полностью оснастили современным учебным оборудованием.

«В рамках программы “Моя новая школа” мы создаем во всех территориях Кузбасса каждому школьнику равные условия для обучения и занятий в кружках и секциях дополнительного образования. В обновленных школах создаются разные направления для реализации потенциала: творчество, спорт, наука, профессиональная подготовка. Важно, чтобы ребята получили высокий уровень знаний и компетенций, поступили в вузы и ссузы региона, и в дальнейшем работали во благо родного края», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Также глава региона отметил, что работы в рамках программы «Моя новая школа» ведутся под строгим контролем. В обновленных образовательных учреждениях обязательно устанавливают систему пожарной безопасности, используют только сертифицированные строительные материалы. Школы после капитального ремонта должны быть безопасными и удобными, прослужить много лет.

В Юрге почти 1300 учеников сегодня вернулись в родную школу. Площадь образовательного учреждения – более 5 тысяч кв. м. Коридоры и холлы школы оформлены трафаретной росписью, в классах установлены интерактивные доски, специальные лабораторные столы, мебель.

При выполнении проекта капитального ремонта были учтены традиции школы. Здесь оснащены классы полиции, которые действуют в школе несколько лет, сейчас в профильных классах полиции учится 75 ребят. Отдельное помещение подготовили для занятий юнармейцев – их посещают 125 детей.

Обновился и школьный музей «Боевая слава 303-й Краснознаменной стрелковой дивизии», который был организован более 30 лет назад. В нем хранятся фронтовые письма-треугольники, пули, погоны, дневники и многие другие экспонаты.

В Старопестеревской школе в классах физики, химии, иностранного языка предусмотрено специальное оборудование, в спортзале появились комфортные раздевалки, душевая, в коридорах – удобные диванчики, информационные экраны, в столовой обновилось оборудование пищеблока.

На территории школы размещены футбольное поле, хоккейная коробка, игровой детский комплекс, площадка воркаута. Кроме того, для школьной команды спасателей создали 100-метровую тренировочную полосу со специальным оборудованием для предпрофессиональной подготовки для будущих пожарных.