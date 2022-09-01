В честь праздника «Первоклассник Кузбасса – 2022» каждая территория региона подготовила свою программу с мастер-классами, развлекательной программой, тематическими арт-площадками и фотозонами.

«День знаний – особенное событие в жизни именно первоклассников, ведь они только начинают свой путь в стенах школы. В 2022 году впервые за парты сядет 33 тысячи 200 ребят. Мы делаем все, чтобы новый учебный год для детей начался интересно, поэтому впервые решили провести для учеников и учителей праздник “Первоклассник Кузбасса – 2022”. Инициативу поддержали все муниципалитеты», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Все первоклассники получили специально разработанные для них дневники с познавательной информацией: 7 чудесами Кузбасса, правилами воспитанного первоклассника, правилами дорожного движения.

В Кемерове основные мероприятия проходили в парке бульвара Строителей. Для ребят, их родителей и учителей запланировали торжественный запуск шара в виде пятерки в небо, танцевальный флешмоб с участием первоклассников, игры с ростовыми куклами, а также зрелищное шоу мыльных пузырей. Приятный сюрприз для первоклассников – бесплатное мороженое. Гости праздника смогли посетить выставки детского технического творчества – авиа-, авто-, судо- и космических моделей. Для любителей активного отдыха работала локация «Я – турист», где можно было ознакомиться с основным туристским снаряжением, узнать, чем питаются в походе, изучить фотовыставку «Туризм в объективе».

Для всех школьников и их родителей в парке бульвара Строителей открыты праздничные площадки, где они участвуют в различных мастер-классах, организованы выставки, презентации спортивных учреждений и школ искусств. Взрослые и дети могут отдохнуть за просмотром мультфильмов на интерактивном экране.

В Новокузнецке для первоклашек запланировали масштабную программу. На площади перед Новокузнецким планетарием имени А. А. Федорова юных горожан развлекали сразу на нескольких площадках. Жители и гости города участвовали в игровой и концертной программах. Зрители написали послание будущим первоклассникам и построили самый длинный паровоз из школьников.

Помимо этого, в Новокузнецке прошла серия мероприятий, посвященная Дню знаний. В рамках благотворительного концерта творческие коллективы исполняли детские песни, музыкальные композиции из мультфильмов и кинофильмов, а также авторские произведения. Для ребят организовали экскурсию по библиотеке, обзорную экскурсию «Знакомство с музеем» и «Трогательное» искусство».

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» организовал для учащихся начальной интерактивную программу.

В Гурьевске праздник состоялся на площади Юбилейная. Одним из самых интересных пунктов программы стал интерактив «Школа блогеров». Первоклассники давали интервью, делали фото для соцсетей и тут же смотрели на себя со стороны: все материалы доступны для скачивания.

По поручению губернатора Сергея Цивилева министерство образования разработало концепцию развития кадетского образования в Кузбассе. В этом году 434 юных кузбассовцев поступили в губернаторские образовательные учреждения. Кадетские классы планируется открыть в каждом муниципалитете.

С этого года в школах Кузбасса для реализации региональной стратегии патриотического воспитания «Я – Кузбассовец» вводится должность советника директора школы по воспитанию. За основу взята программа военно-патриотического воспитания Кемеровского президентского кадетского училища. На данный момент в регионе работают 47 кадетских и казачьих классов.

Так, с 2019 года в Карагайлинской школе Прокопьевского округа действуют 3 класса казачьей направленности. Основой для открытия классов именно в этой образовательной организации стал клуб духовно-патриотического наследия «Казачья доблесть», в котором состоят 38 ребят. Школьники изучают историю и культуру казачества, также есть тактическая, огневая, конноспортивная подготовка и основы православной культуры.