Началась подготовка к выборам в органы местного самоуправления, которые 9, 10 и 11 сентября пройдут в Новокузнецке, Ленинск-Кузнецком, Промышленновском, Чебулинском, Тисульском, Юргинском, Новокузнецком и Прокопьевском муниципальных округах.

В работе 134 участковых избирательных комиссий (УИК) задействовано более тысячи человек. Они занимаются информированием населения о времени и месте голосования, подготовкой помещений для голосования, приемом заявлений избирателей о голосовании «на дому», работой со списками избирателей. В период подготовки и проведения предстоящих выборов УИК работают ежедневно, включая выходные, по индивидуально утвержденному времени. В дни голосования (9, 10 и 11 сентября) все избирательные комиссии Кузбасса будут работать с 08:00 до 20:00.