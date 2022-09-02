В поселке Ленинградский Кемеровского округа начал работу новый модульный ФАП, построенный по нацпроекту «Здравоохранение». До этого момента 390 жителей, 92 из которых дети, получали медицинскую помощь в старом здании с печным отоплением или ездили в районную больницу.

«Мы создаем такие условия, чтобы каждый житель Кузбасса мог получить своевременную и качественную медицинскую помощь рядом с домом. За четыре года в сельских территориях региона построено 74 современных ФАПа, в них получают медицинскую помощь несколько тысяч жителей отдаленных деревень и поселков. До конца года в регионе откроют еще 44 ФАПа», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В новом ФАПе созданы комфортные условия для медперсонала и пациентов. Есть кабинет приема, процедурный, комфортная зона ожидания, комната для хранения и продажи лекарственных средств, кладовая. В здании установлено электроотопление, проведена холодная и горячая вода, есть кондиционер. Для маломобильных посетителей специально оборудовали вход и санузел.

В распоряжении фельдшера есть оборудование, чтобы оказывать как плановую, так и экстренную помощь: дефибриллятор с функцией голосовых подсказок, электрокардиограф, портативные анализаторы для исследований уровня сахара крови, холестерина и гемоглобина. Также в ФАПе будут проводить вакцинацию детей и взрослых, профилактические осмотры, экстренную иммунопрофилактику от клещевого энцефалита.

Кроме того, ФАП оснащен специальными аптечками для оказания первой медицинской помощи и для выявления особо опасных инфекций. Для транспортировки малоподвижных пациентов есть носилки, спинальный щит с устройством для фиксации головы, шины для фиксации травмированных конечностей и костыли. В медпункте будет высокоскоростной интернет, он войдет в единый цифровой контур системы здравоохранения региона. Благодаря подключению медпункта к единому цифровому контуру системы здравоохранения региона, фельдшер сможет проводить телемедицинские консультации с областными специалистами, в режиме реального времени отправлять на прочтение узким специалистам ЭКГ и другие показатели состояния пациента, обсуждать его состояние и схему лечения.