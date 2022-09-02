Представители Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева вышли в финал Всероссийского интеллектуального турнира «Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере охраны труда».

Участие в турнире принимали 3200 специалистов из 80 регионов России. По итогам первого этапа представители Кузбасса вошли в сотню лучших, во втором – в десятку: они заняли 2-е, 4-е и 6-е место.

Знания, эрудицию и профессионализм демонстрировали начальник отдела охраны труда больницы Ольга Материкина и специалисты отдела Алина Останина и Ирина Пономарева. Кузбасские специалисты ответили на 20 тысяч вопросов, которые подразумевают знания всех тонкостей оборудования, законодательства и охраны труда. Тематика вопросов разнообразна: техника безопасности на угольных предприятиях, при выполнении высотных работ и даже правила безопасности при фрахтовании яхты.

Финал турнира состоится 28 сентября. Трансляцию можно будет посмотреть на стриминговых площадках.