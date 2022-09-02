12 лабораторий разной направленности уже начали работу в четырех учреждениях среднего профобразования Кемерова, Кемеровского округа и Новокузнецка. До конца года оснастят еще 6 мастерских в Прокопьевске и Юрге. В инновационных мастерских смогут заниматься 10 000 кузбасских студентов.

«Молодые профессионалы сейчас очень востребованы во всех отраслях, поэтому подготовке кадров уделяем особое внимание. Мы создаем все условия, чтобы молодежь могла реализоваться. До конца года в колледжах Кузбасса будет работать 90 инновационных мастерских. Студенты могут осваивать азы выбранных профессий на самом высоком уровне, сразу получать те компетенции, которые им позволят быстро освоиться на производстве», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В Кемеровском аграрном техникуме имени Г. П. Левина в поселке Металлплощадка работают мастерские по компетенциям «ветеринария» и «эксплуатация сельскохозяйственных машин». Будущие ветеринары научатся работать с сырьем животного и растительного происхождения, и проводить анализы проб биологического материала. Мастерская сельскохозяйственных машин позволит студентам выполнять лабораторные и практические работы на современных тракторах, а также научиться диагностике двигателя.

В Новокузнецком торгово-экономическом техникуме открылись мастерские по компетенциям «кондитерское дело» и «хлебопечение». Учебно-производственные лаборатории оснащены новейшим оборудованием с профессиональным инвентарем. Студенты освоят техники изготовления шоколада, конфет ручной работы, тортов и десертов различной сложности. Научатся печь хлеб и булочки, готовить сэндвичи и составлять новые рецепты.

На базе Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг открылось сразу пять мастерских по компетенциям «поварское дело», «кондитерское дело», «хлебопечение». Общая площадь отремонтированных и оснащенных помещений – 776 кв. м. Помимо образовательного процесса, мастерские будут использоваться для проведения демонстрационных экзаменов, региональных и отборочных этапов чемпионата «Молодые профессионалы».

В Сибирском колледже сервиса и технологий в Кемерове открылись учебно-производственные лаборатории по компетенциям «графический дизайн», «эстетическая косметология» и «парикмахерское искусство». Высокотехнологичные кабинеты оборудованы графическими планшетами, ноутбуками, проекторами с экраном, косметическими кушетками и стойками, лампами-лупами, стерилизаторами и многим другим.

В начале сентября в Юргинском техникуме машиностроения и информационных технологий запланирован запуск четырех мастерских по компетенциям «неразрушающий контроль», «инженерный дизайн CAD», «информационные технологии BIM», «мехатроника». В ноябре в Прокопьевском строительном техникуме будут открыты еще две мастерские по компетенциям «кирпичная кладка» и «строительство и штукатурные работы».