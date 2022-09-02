Бережливые технологии позволяют предприятиям Кузбасса повысить эффективность работы, увеличить добавленную стоимость продукции и оказываемых услуг. В этом компаниям несырьевого сектора региона помогает национальный проект «Производительность труда». На сегодня его участниками стали уже 65 предприятий, где трудятся почти 22,5 тысячи человек. Все они получают адресную поддержку Федерального и Регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК), что дает ощутимый экономический эффект.

«Сегодняшние экономические условия требуют от власти внимательного отношения к бизнесу, который составляет значительную часть экономики Кузбасса, является локомотивом развития региона. Вклад в экономику от предприятий Кузбасса, которые получают адресную поддержку в рамках национального проекта «Производительность труда», составил уже более 13 млрд рублей. Это добавленная стоимость производимой ими продукции или оказываемых услуг, которая выросла после сокращения производственных затрат при внедрении в работу бережливых технологий. Наш региональный центр компетенций в сфере производительности труда помогает предприятиям повысить эффективность работы без многомиллионных инвестиций и затрат, только за счет грамотной организации производства», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В результате реализации пилотных проектов по повышению производительности эффективность работы предприятий-участников нацпроекта в Кузбассе возрастает в среднем на 27 %, а время выпуска продукции или оказания услуг сокращается более чем на четверть. Все это позволяет кузбасским компаниям находить дополнительные ресурсы для увеличения объемов производства, снижения себестоимости продукции и повышения оплаты труда.

Среди участников национального проекта «Производительность труда» в Кузбассе сегодня крупнейшие промышленные предприятия. Так, бережливые технологии помогли химикам КАО «Азот» в Кемерове увеличить выработку и темпы отгрузки, повысить качество фасовки продукции. Благодаря расширенной поддержке ФЦК и применению бережливых технологий себестоимость химической продукции удалось снизить на 4,5 % и сократить производственные затраты на 28,8 млн рублей в месяц.

Завод по выпуску взрывчатых веществ «АСР-Взрыв» в Прокопьевском округе, который работает над повышением производительности труда с поддержкой экспертов РЦК, увеличил объемы производства взрывчатых веществ для горных работ на 20 % без дополнительных инвестиций в расширение производства и сократил производственный цикл на 4 часа или 13,5 %, что позволяет за смену выпускать больше готовой продукции, чем раньше.

Предприятие по выпуску горно-шахтного оборудования «ОКС» в Кемерове за счет внедрения бережливых технологий смогло добиться повышения качества своей продукции, а полученную выгоду при сокращении производственных издержек направили на повышение зарплат – после полугода участия в нацпроекте «Производительность труда» они выросли на 15 %.

Кемеровское предприятие по производству взрывозащищенных электродвигателей для горно-шахтной и промышленной техники «Торгинвест» почти за 2 года участия в нацпроекте «Производительность труда» добилось повышения эффективности работы более чем на 30 %. В результате реализации пилотного проекта производство двигателей увеличилось вдвое, а сроки изготовления одной единицы продукции сократились с 12,5 суток до четырех. Сегодня в компании самостоятельно реализуют около 10 различных проектов, направленных на внедрение методов и инструментов бережливого производства.