В муниципалитетах региона в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом проходят памятные митинги, акции, классные часы. Детям и студентам рассказывают о беспрецедентном по своей жестокости террористическом акте, в котором 3 сентября 2004 года погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. Память об этой трагедии необходима, чтобы подобное больше не повторилось.

В Кемерове студенты Кемеровского медицинского университета обсудят, что такое современный терроризм и какие угрозы он несет современному обществу. В беседе примут участие эксперты – заведующий кафедрой истории КемГМУ Вадим Шиллер, имам-хатыб мечети «Мунира» Рубин Муниров и старший оперуполномоченный центра противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области Владимир Волков.

В Кемеровском государственном университете прошла серия мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв Беслана. В каждом учебном корпусе КемГУ были организованы линейки Памяти. В Парке Ангелов активисты вуза возложили цветы к Памятному камню. Также для студентов были организованы встреча «Опасность террористических актов в современном обществе» и открытый диалог «Проблемы развития современного общества на примере возникновения террористических актов».

Кроме того, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в кемеровских учреждениях образования и культуры запланированы акции, уроки-беседы, выставки. В ДК шахтеров в 15:30 открывается кинолекторий, посвященный памятной дате. В Детской школе искусств № 19 проходит акция «Дерево мира» – в течение дня любой желающий сможет оставить цветной отпечаток своей ладони на символическом дереве.

Библиотеки города разработали отдельную программу с кинолекторями, конкурсами рисунков на асфальте, тематическими беседами для маленьких и взрослых читателей.

В пгт Промышленная на площади у районного Дома культуры в 13:00 пройдет акция «Белый Ангел», в районном историко-краеведческом музее – урок памяти «Эхо Беслана». В библиотеках, культурно-досуговых учреждениях, образовательных организациях округа проходят часы памяти, патриотические беседы, часы истории.

В Белове в школах города проходят беседы и кинолектории на тему «Терроризм – глобальная проблема современного мира». С ребятами встречаются представители полиции, МЧС, ветераны. Также в городе в течение дня агитбригада школы №24 раздает листовки «Скажем терроризму – НЕТ». С малышами детских садов провели познавательные занятия и показали мультфильмы на темы: «Что такое безопасность», «Опасные предметы», «Что делать, когда подошел незнакомец», «Кто такие террористы».

В Юрге в «Городском центре детского юношеского технического творчества» в 14:00 пройдет акция «Памяти жертв Беслана». Участники вспомнят хронологию событий, отрывки воспоминаний детей и взрослых, перенесших трагедию, перечислят крупнейшие трагедии последних лет. Также будет продемонстрирован видеоролик «Все мы дети планеты Земля. Мы за радость каждого дня».

В Анжеро-Судженске 2 сентября на площади у дворца культуры «Центральный» прошел час памяти «Перед памятью время бессильно…». Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших при исполнении служебного долга и жертв терактов в школе №1 города Беслана, в Буденновске, при захвате театрального центра на Дубровке, при взрывах жилых домов в Москве, Волгодонске и других террористических актах. В Мысках 2 сентября в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом в образовательных организациях прошло более 100 мероприятий. На просветительские встречи со школьниками пришли представители общественных, военно-патриотических и религиозных организаций города, а также сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, прошли торжественные линейки и митинги, на которых участники почтили минутой молчания память погибших при террористических атаках.