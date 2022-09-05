В рамках подготовки к новому учебному году в регионе традиционно проходили акции «Первое сентября – каждому школьнику» и «Помоги собраться в школу». Кроме того, помощь получают воспитанники детских домов и социальных учреждений.

«Важно, чтобы у всех кузбасских детей была возможность достойно подготовиться к началу учебного года. Наша задача – поддержать тех, чей доход невысок, помочь родителям собрать детей в школу. В Кузбассе ежегодно проходят акции, благодаря которым семьи могут получить адресную помощь. Важно, что поддержку оказывает и региональный бюджет, и социально ориентированные представители бизнеса», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках ежегодной областной акции «Первое сентября – каждому школьнику» семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, получают помощь для подготовки детей к новому учебному году. Семьи с двумя-тремя детьми школьного возраста получают сертификаты номиналом 5 тысяч рублей, если в семье четверо и более школьников – 10 тысяч рублей на семью. Родители смогли выбрать одежду, обувь и канцелярские товары кузбасских производителей на специально организованных ярмарках, где контролируется качество продукции. Мерой поддержки в этом году воспользовались 6 069 кузбасских семей, из регионального бюджета было направлено более 32 млн рублей.

Акция «Первое сентября – каждому школьнику» прошла во всех муниципалитетах региона. Так, в Юрге 122 семьи получили сертификаты. В городской гимназии прошла специализированная ярмарка, где семьи приобрели одежду, обувь и канцелярские товары кузбасских производителей.

Для подготовки к учебному году каждый муниципалитет организовал акцию «Помоги собраться в школу». В городах и районах Кузбасса работали специализированные школьные базары. По распоряжению губернатора Сергея Цивилева цены там ниже рыночных, качество представленных детских товаров на особом контроле.

Так, в Прокопьевске ежедневно до 1 сентября на площади спорткомплекса «Снежинка» работала ярмарка «Здравствуй, школа!». Более 20 кузбасских предприятий представили школьную форму, ранцы, учебники, письменные принадлежности, товары для детского творчества.

В Новокузнецке торговые палатки развернулись на Площади общественных мероприятий Центрального района в Заводском районе. Посетители ярмарок смогли собрать ребенка в школу в одном месте. Был представлен широкий выбор трикотажа, школьной и спортивной формы, рюкзаков, ранцев, учебников и канцелярских товаров.

Традиционный школьный базар прошел и на городской площади Осинников. Школьную продукцию предоставили производители из Новокузнецка, Бийска, Кемерова, Междуреченска, Заринска и Калтана. Покупатели приобрели школьную одежду, рюкзаки, обувь, чулочно-носочные изделия и многое другое. На отдельные категории товаров были предусмотрены скидки.

Кроме того, 13 197 семьям оказана помощь за счет спонсорских средств на сумму 25,5 млн рублей.

Также помощь получили воспитанники специализированных детских учреждений. В настоящее время в Кузбассе в 25 социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и в 3 детских домах-интернатах для детей с ментальными нарушениями находятся 768 детей школьного возраста.

Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса и подведомственные учреждения подарили комплекты канцелярских товаров воспитанникам детских домов № 2 и № 105. Сотрудники Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса привели в порядок территорию у детских домов, в частности, выкорчевали и вывезли пни. Центр развития ЖК и ДК Кузбасса организовал для ребят из Детского дома № 2 г. Кемерово познавательную игру по энергосбережению.

Еще 3 264 ребенка получили помощь в 8 центрах социальной помощи семье и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации – им предоставили школьные принадлежности.