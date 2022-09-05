С 10 сентября по 30 октября 2022 года в Кузбассе пройдет первый Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра». Ожидается, что участие в нем примут не менее тысячи профессиональных артистов и деятелей искусств России и зарубежья. В программу включено около 400 событий, из них 187 показов спектаклей, 40 мероприятий деловой программы.



«В Кузбассе активно строятся и реконструируются объекты культуры. Культурное просвещение – то, что влияет на становление человека наравне с образованием. Наш регион выступил инициатором проведения международного театрального фестиваля сейчас, когда в некоторых странах мира пытаются отменить все русское, в первую очередь – культуру. Мы решили объединить разные жанры театрального искусства на одной площадке, чтобы показать многогранность и уникальность культурного наследия, которое необходимо сохранять и на его основе строить современные виды искусства», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Фестиваль-форум будет охватывать разные виды и жанры театрального искусства: драматическое, музыкальное, кукольное, инклюзивное, искусство балета. Особое внимание будет уделено школьным и студенческим театрам.



Основное событие состоится 10 сентября, грандиозное шоу открытия в ледовом дворце «Кузбасс» начнется в 18:00. Для этого представления построят сцену высотой с 3-этажный дом – 15 метров. Благодаря современным технологиям спортивная арена на несколько часов будет стилизована под интерьер Академического театра. В шоу будут задействованы разработки мировой событийной индустрии, новинки звукового, светового, цифрового оборудования и спецэффектов. Ведущим шоу станет советский и российский актер, кинопродюсер, народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян.



Для аккредитации на открытие фестиваля представителям СМИ необходимо до 16:00 8 сентября оформить аккредитацию, заполнив форму.



Зрители, желающие попасть на шоу, уже сейчас могут приобрести билеты на сайте.



Перед началом церемонии открытия с 16:00 на площадках перед ЛДК будут работать уличные театры: «Карман», творческое объединение «Юджин», шоу-группа «Интеграл», «Buta-Foro». Пройдут перформансы, будут работать ходулисты, мимы, циркачи. В это же время начнут работу локации в фойе ЛДК: выставки театральных костюмов, кукол разных видов и размеров, эскизов и макетов (на сенсорных экранах). Организованы фотозоны в театральных декорациях. Артисты театра «Лицедеи» будут проводить пародийные кастинги с гостями – прием в театральную труппу, приемная комиссия в театральный вуз.



Мероприятия в рамках фестиваля продлятся до 30 октября. Кузбассовцы смогут посетить спектакль «Война и мир» Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Его покажут в Театре драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского и Новокузнецком театре драмы. В рамках международного фестиваля-форума в Кузбассе Горловский театр кукол покажет спектакль «Колобок. Хлебобулочное происшествие». Его можно будет посмотреть на сцене недавно реконструированного театра «Коммунар», куда переехал новокузнецкий театр кукол «Сказ», и Театра кукол им. Аркадия Гайдара в Кемерове. Участие в фестивале примут также Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова (спектакль «Цирк на нитях»), Московский театр «Современник» (спектакль «Житие FM»), Белорусский государственный академический музыкальный театр (спектакль «Обыкновенное чудо»). Кузбасские театры представят свои премьерные показы.



В рамках деловой программы на фестивале-форуме пройдут лекции, круглые столы, творческие встречи, разнообразные мастер-классы. Зрители увидят новые постановки, уличные театральные действия, вместе с экспертами и режиссерами примут участие в обсуждениях новых спектаклей.



Трансляция основных творческих событий будет организована на телеканалах «Вести – Кузбасс», «Кузбасс 1», уличных экранах, а также в школах, больницах, на промышленных предприятиях в зонах отдыха, в виртуальных концертных залах.



Фестиваль пройдет не только в Кемерове и Новокузнецке. Театральными событиями будут охвачены Прокопьевск, Киселевск, Юрга, Калтан, Топки, Таштагол, Верх-Чебула, Белово, Мыски, Осинники, а также Ижморский, Новокузнецкий округа.