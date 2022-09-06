На VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке регионы, входящие в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение», представляют свой инвестиционный потенциал в рамках единой экспозиции «Большая Сибирь».

«От всех сибирских губернаторов приветствую гостей выставки «Большая Сибирь» на Восточном экономическом форуме. Сейчас мы встречаемся в новых экономических условиях. Современная ситуация в мире делает особенно актуальным поручение президента Российской Федерации о развитии Дальнего Востока и ориентации на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Безусловно, все регионы МАСС заинтересованы в этом сотрудничестве. В экспозиции «Большая Сибирь» представлены проекты, которые позволят совместно развиваться региональным экономикам, соответственно, будут оказывать влияние на экономику России. Работу в этом направлении продолжим на постоянной основе», – отметил губернатор Кузбасса, председатель Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС) Сергей Цивилев.

Особое внимание в экспозиции уделено развитию внутреннего туризма. Гости и участники ВЭФ могут ознакомиться с туристическим потенциалом регионов Сибирского федерального округа. Межрегиональные и региональные туристические маршруты представлены на едином информационном портале ПосетиСибирь.РФ. Он входит в Комплексный инвестиционный проект МАСС «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири». От Кузбасса представлен национальный туристический брендовый маршрут «Кузбасс в сердце» и два межрегиональных: «Шория плюс Алтай» и «Алтын-Голь».

VII Восточный экономический форум завершится 8 сентября. В мероприятиях ВЭФ принимают участие руководители органов власти и представители бизнеса, делегации из более чем 60 стран. Запланированы деловые встречи и переговоры, подписания соглашений и совещания.