Отрытие первого Международного фестиваля «Сверкающие грани театра» покажут в прямом эфире. Мероприятие будет проходить 10 сентября в ледовом дворце «Кузбасс» в 18:00.

Трансляцию можно будет увидеть в эфире телеканала «Кузбасс 1». Начало трансляции в 17:50. Наблюдать за открытием можно будет не только по телевизору, но и на сайте телеканала, а также в соцсетях Вконтакте и Одноклассники!

Ранее «Кузбасс» писал, что в открытии фестиваля будут задействованы все творческие силы региона, разработки мировой событийной индустрии, новинки звукового, светового, цифрового оборудования и спецэффектов. Ведущим шоу станет советский и российский актер, кинопродюсер, народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян.