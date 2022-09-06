Пока синоптики воздерживаются от ответа на этот вопрос. На Кузбасс надвигается холодная арктическая воздушная масса, которая повлияет на погоду в ближайшие дни. Для кого-то сезонные заморозки — не проблема, а некоторые предпочитают готовиться к ним заранее. Успеют ли дачники в новых погодных условиях убрать урожай в срок, узнавала наша съёмочная группа.

Резкое похолодание для региона — неожиданность. В начале сентября температура находилась в пределах нормы, но с четверга погода станет ветреной с редкими осадками. У синоптиков грустные вести — бабье лето сократится всего до одного дня.

С понедельника ещё больше похолодает. Столбик термометра опустится ниже 0 и до -5 градусов. В таких условиях морозостойкие культуры смогут продержаться, а вот теплолюбивые стоит быстрее убирать с дачных участков, чтобы урожай не пропал.

Большинство опрошенных уверены — всё получится доделать в срок. Главное, не откладывать уборочные работы. Специалисты советуют кроме урожая обратить внимание и на палую листву: в ней могут остаться споры грибков и личинки насекомых. Пока холода окончательно не наступили, подкормить растущие деревья и кустарники, перенести в помещения комнатные многолетники. В общем, начать подготовку к следующему летнему сезону уже сейчас. Послушаться народной мудрости про телегу и сани.

Автор: Дарья Пономарева