Сергей Цивилев принял участие в сессии «Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности», прошедшей в рамках VII Восточного экономического форума. Губернатор Кузбасса рассказал об основных достижениях в сфере цифрового развития и презентовал перспективные проекты региона.

«В Кузбассе реализуются проекты цифровизации в самых разных сферах. Благодаря этому удается решить проблемы, которые копились десятками лет. Сейчас в Кузбассе у всех городов есть цифровые двойники. Это позволило улучшить ситуацию с управлением экономикой региона. При реализации программ цифровизации основная задача – создание площадок и сервисов для жителей и представителей бизнеса, где можно решить проблему, получить услугу, информацию, сэкономив при этом время. Важно, что, прежде всего, все эти программы направлены на удобство жителей», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Один из ярких примеров – цифровая интерактивная платформа «Кузбасс Онлайн». Это одна из самых быстрорастущих региональных площадок в стране для взаимодействия с жителями. Кузбассовцы могут посмотреть городскую афишу, отправить сообщение, в том числе на прямую линию, задать вопрос конкретной организации, поучаствовать в опросах, получать актуальную информацию по состоянию дома, оповещения плановых или аварийных отключениях газа, электричества, воды или отопления, получить услуги ЖКХ.

Сейчас здесь зарегистрировано более 320 тыс. кузбассовцев – каждая четвертая семья в регионе. За 2 года работы рассмотрено более 100 тысяч сообщений, опубликовано порядка 4,5 тыс. опросов, подключено более 800 организаций-исполнителей.

Еще один проект, который стартовал по инициативе Сергея Цивилева в этом году – программа лояльности для жителей Кузбасса при посещении курорта «Шерегеш». Сейчас это полностью цифровой проект. На региональном портале госуслуг кузбассовцы подают заявку, после подтверждения прописки предлагается ввести данные карты «Мир». Сервис предоставляется в режиме 24/7, поскольку специалисты в обработке заявок не задействованы. В будущем планируется усовершенствовать систему: заранее проверять прописку и в проактивном режиме предлагать жителям регистрироваться в программе лояльности.

Значительное внимание уделяется проектам с применением технологий искусственного интеллекта. Кузбасс совместно с Центром Стратегических разработок учредил ассоциацию содействия искусственному интеллекту в публичном секторе. На базе цифровой платформы обработки естественного языка в МФЦ и учреждениях здравоохранения Кузбасса работает робот-консультант. Теперь 2/3 звонков обрабатываются роботом, что удобно и сотрудникам колл-центров, и жителям – время дозвона сократилось в разы. В планах – запуск роботизированного помощника в центрах занятости.

В пилотном режиме реализуется проект по распознаванию рукописного текста XIX века для архивов. При успешной реализации система перевода электронных образов документов в машиночитаемый вид позволит решить целый ряд задач по цифровизации архивов и предоставлению государственных услуг и сервисов. Кроме того, реализуются проекты в медицине.

На базе регионального центра обработки данных подготовлена возможность размещения кластера вычислительных ресурсов ГосТех, применяемых в работе систем с искусственным интеллектом. Работа по переводу региональных информационных систем на платформу ГосТех начнется в 2023 году.