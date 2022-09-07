В рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали План мероприятий к Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве до 2026 года.

«Сейчас вся динамика экономической жизни будет сосредоточена в восточном направлении. Поэтому нам важно формировать единую повестку с регионами Сибири и Дальнего Востока. В рамках Межрегиональной ассоциации “Сибирское соглашение” мы уже ведем совместное планирование в СФО по вопросам продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства, научных технологий и импортонезависимости. Долгосрочные планы сотрудничества с Дальневосточными регионами, подписанные на ВЭФ, помогут нам вместе успешно развиваться и по многим другим направлениям», – отметил Сергей Цивилев.

Планом мероприятий определены основные направления сотрудничества сторон в области промышленности, городского развития, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, образования и науки, культуры и национальной политики, туризма, спорта и молодежной политики, инвестиционной политики, социальной защиты и занятости населения.

Так, документом предусмотрено взаимодействие регионов по вопросам расширения поставок продукции вагоностроения, химического, нефтехимического, котельного и горно-шахтного оборудования, развития межрегионального авиасообщения, обмен опытом в сфере IT-технологий на транспорте, а также организации общественной модели транспортного обслуживания населения.

В сфере образования и науки предполагается информационно-методический обмен по вопросам общего, дополнительного, профессионального образования, взаимодействие в области научных, научно-технических и инновационных разработок и их реализации, а также обмен студентами и преподавателями между профессиональными образовательными организациями, проведение совместных конкурсов, олимпиад, конференций, вебинаров по актуальным вопросам среднего профессионального образования.

Кроме того, намечена совместная работа по развитию инвестиционной привлекательности субъектов и привлечению инвесторов (в том числе крупных ретейлеров, производственных предприятий, имеющих опыт производства в разных сферах) на пустующие площади, в том числе с готовыми производственными мощностями.

Напомним, предыдущий план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах между Кузбассом и Республикой Саха (Якутия) был подписан в 2019 году. В связи с окончанием срока действия документа подготовлен новый план на 2022–2026 годы.