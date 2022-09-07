В рамках соглашения, заключенного на VII Восточном экономическом форуме между Правительством Кузбасса и генеральным директором ООО «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» Сергеем Пушкиным, на территории Беловского городского округа к 2028 году будет построен элеваторный комплекс для единовременного хранения 200 тысяч тонн зерна. Стоимость инвестиционного проекта 5 млрд рублей, будет создано 120 рабочих мест.

«В условиях современной геополитической обстановки многие российские компании вынуждены переориентировать поставки своей продукции с западного на восточное направление. В этом смысле у сибирских и дальневосточных регионов есть существенное географическое преимущество, которое дает нам возможность развивать инвестиционный и экспортный потенциал. Реализация такого крупного проекта в Кузбассе даст дополнительный импульс развитию наших территорий», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Линейный элеватор, который в рамках соглашения, подписанного на ВЭФ, построят в Белове, будет включать весь цикл обработки зерна: приемку, взвешивание, очистку, сушку, хранение, упаковку для дальнейшей транспортировки. Запуск предприятия поможет в целом укрепить экономику Кузбасса и сделать производство зерна и зернобобовых культур более выгодным для кузбасских селян. Элеватор будет располагаться в географическом центре региона с круглогодичной удобной транспортной развязкой, что делает этот объект экономически привлекательным для хозяйств всех районов.

«Данное подписание имеет значение для масштабного развития агропромышленного комплекса Сибирского федерального округа, предназначенного для экспорта зерна на Восток. Благодаря строительству модернизированного элеватора Кузбасс встраивается в уникальную сеть “Нового сухопутного зернового коридора” из семи крупнейших линейных элеваторов России. Кузбасский элеватор рассчитан на мощность единовременного хранения – 200 тысяч тонн и с оборотом 500 тысяч тонн в год. Появится 120 новых рабочих мест. Запуск данного современного линейного элеватора будет способствовать развитию сельского хозяйства и увеличению объема производства залежных земель в регионе», – отметил генеральный директор ООО «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» Сергей Пушкин.

Кроме того, запуск элеватора будет гарантировать селянам региона выгодный и гарантированный сбыт выращенной продукции. Кузбасс вошел в число семи регионов страны (Красноярский, Алтайский края, Забайкалье, Тюменская, Омская, Новосибирская области, Кузбасс), где в рамках проекта «Новый сухопутный зерновой коридор» будут развивать высокотехнологичную инфраструктуру для расширения экспорта в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока.

Ключевым объектом проекта станет «Забайкальский зерновой терминал», расположенный на границе с КНР, с мощностью перевалки 8 млн тонн зерна в год с равномерной круглогодичной отгрузкой. Благодаря сокращению логистических цепочек и четкой организации перевозок в рамках единого проекта «Новый сухопутный зерновой коридор» будет снижена стоимость транспортировки, что повысит чистую прибыль селян и благоприятно скажется на комплексном развитии регионов. На сегодняшний день аграрии Зауралья и Сибири собирают около 27 млн тонн зерна. Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить объемы производства в 3 раза.