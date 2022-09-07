Завтра, 8 сентября, на сцене Музыкального театра имени А.К. Боброва выступят 150 победителей и призеров Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». От Кузбасса с номером «Не принцесса» выступит выпускница КузГТУ, лауреат I степени в номинации «Рэп» Ирина Кудаева.

Уникальную шоу-программу подготовила режиссерско-постановочная группа под руководством режиссера и генерального продюсера Дирекции культурных и социальных проектов Владимира Беленова (Казань). Будет представлено 7 творческих направлений: театральное, танцевальное, инструментальное, вокальное, журналистика, видео и мода. Начало концерта – в 18:30.

Гастрольный тур победителей Российской студенческой весны проходит в пяти городах Сибири – Томске, Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Иркутске. Организатором является Московский политехнический университет при поддержке проекта «Росмолодежь.Гранты». Это совместный проект Российского Союза Молодежи и Президентской платформы «Россия – страна возможностей».