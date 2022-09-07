В Кузбассе идет строительство и ремонт студенческих кампусов в трех вузах: Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусств (филиала Российского государственного института сценических искусств), Кузбасском государственном техническом университете им. Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) в Кемерове, Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ) в Новокузнецке.

«Мы создаем совершенно новые пространства для студентов. Это не просто спальные корпуса повышенной комфортности, в кампусах предусмотрены места для подготовки к лекциям, коворкинг-зоны, медиацентры, спортзалы. Создание современной инновационной инфраструктуры повысит привлекательность вузов региона для иногородних студентов, которые в перспективе могут стать квалифицированными молодыми кадрами в различных отраслях промышленности», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Общестроительная готовность кампуса Высшей школы музыкального и театрального искусств (филиала Российского государственного института сценических искусств в Кемерове) составляет 86 %. На сегодняшний день в общежитии филиала РГИСИ строительные работы полностью завершены. Семиэтажный корпус на 240 мест практически готов к приему студентов: выполняется приемка помещений и работ от подрядчиков. Многоквартирный 17-этажный жилой дом для преподавателей образовательного комплекса на 159 квартир готов на 95 %. Подходят к завершению работы по чистовой отделке помещений, проводится установка межкомнатных дверей, завершены работы по монтажу внутренних инженерных сетей и систем. Началась сборка мебели.

В Кузбасском государственном техническом университете им. Т.Ф. Горбачева продолжается капремонт двух общежитий, столовой и медиацентра. Первый этап ремонта планируют завершить в феврале 2023 года. К этому сроку в общежитии № 4 полностью обновят инженерные коммуникации: системы электро-, водоснабжения и канализации. В комнатах заменят полы, двери, на этажах создадут современные учебные комнаты, кабинеты психологов, коворкинг-зоны, кухни и прачечные. В феврале 2023 года также планируют открыть «Вставку». Там на площади 1,8 тыс. кв. м разместится первое в регионе креативное молодежное мультиформатное пространство. Студенты вуза предложили создать здесь современный фитнес-центр, танцевальный зал, коворкинг-арену, кинозал, кафе. Также новый объект будет базой для размещения вузовского штаба студотрядов, молодежного медиацентра и компьютерного центра. К концу 2023 года будут завершены внутренние работы в общежитии № 3. В общей сложности в двух корпусах после модернизации будут жить около 2 тыс. студентов.

Напомним, Кузбасский государственный технический университет вошел в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Планируется модернизация учебных и жилых корпусов, благоустройство прилегающей территории — так называемой студенческой тропы, которая связывает общежития с учебными корпусами, а также дворов и скверов, прилегающих к студенческому городку КузГТУ. Стоимость проекта составит 2 млрд рублей.

На базе СибГИУ идет создание современного кампуса, который обеспечит комфортные условия проживания в общежитиях для иногородних студентов, развитие академической мобильности и закрепление молодежи в Новокузнецке и других городах южной агломерации Кузбасса. Помимо общежитий запланировано строительство спортивных объектов, востребованных у молодежи, и современного культурно-досугового центра, способствующего развитию событийной жизни города, молодежных субкультур из области науки, технического и технологического творчества. Также кампус позволит обеспечить создание межвузовского военного учебного центра, что станет дополнительным стимулом притока молодежи в регион, будет способствовать подготовке кадров для Вооруженных сил, МЧС и других силовых структур РФ.

Создание современной инновационной инфраструктуры Южно-Кузбасского научно-образовательного центра будет служить элементом городской образовательной среды, особым, узнаваемым городским пространством, «символом» Новокузнецка, привлекательным для горожан, туристов и гостей города.