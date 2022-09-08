IV Федеральный форум «Производительность 360» пройдет 14 октября в Сочи. Организаторы – Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций (ФЦК). Кузбасские предприятия могут стать участниками форума, чтобы обменяться опытом бережливого производства, поделиться лучшими практиками повышения эффективности бизнеса и результатами реализации нацпроекта «Производительность труда».

«В этом году тематика форума максимально сконцентрирована на актуальной повестке – с предпринимательским сообществом мы обсудим самые быстрые и действенные инструменты для роста эффективности бизнеса, наращивания объемов производства в условиях повышенного спроса на импортозамещение. Уверен, что все вместе мы сможем сформулировать новые подходы по более широкому вовлечению предприятий в культуру бережливого производства», – отмечает генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Форум «Производительность 360» пройдет уже в 4-й раз и станет самым масштабным по географии участников. Заявки уже подали представители предприятий из более чем 50 российских регионов. Для участия в форуме нужно до 1 октября зарегистрироваться на платформе forum-360.ru.