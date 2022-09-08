Более 50 студентов Кемеровского государственного медицинского университета помогут врачам на приеме пациентов и в благоустройстве ФАПов. Сегодня волонтеры-медики КемГМУ выехали в поселок Демьяновка Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Студенты 2-го курса педиатрического и 6-го курса лечебного факультетов совершают обход пациентов на дому, измеряют артериальное давление, собирают анамнез заболевания.

«Для студентов медуниверситета акция «Добро в село» дает дополнительные возможности в освоении профессии и в дальнейшем помогает при выборе узкой специальности. Выезжая в отдаленные населенные пункты, мы видим, что сегодня ФАПы оснащаются современным оборудованием, все больше селян приходят к медработникам для прохождения профилактических осмотров», – рассказала студентка 6-го курса педиатрического факультета КемГМУ, региональный координатор Кемеровского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Елизавета Анискина.

До 31 октября будущие врачи совершат 13 выездов в 18 фельдшерско-акушерских пунктов Кузбасса в рамках медицинского блока акции и 7 выездов, чтобы навести порядок в 20 ФАПах. Десант волонтеров-медиков побывает в Ленинск-Кузнецком, Беловском, Новокузнецком, Прокопьевском, Кемеровском, Мариинском, Ижморском, Топкинском, Промышленновском и Юргинском муниципальных округах, а также в Киселевске и Анжеро-Судженске.

Всероссийская акция «Добро в село» реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Студентам-медикам она позволяет закрепить теоретические знания, приобрести опыт оказания консультативной помощи и проведения первичного медицинского осмотра пациентов.

Весной в акции уже приняли участие более 40 волонтеров-медиков КемГМУ, они совершили свыше 15 выездов в муниципалитеты.