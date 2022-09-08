Это осенью в России при поддержке Минцифры запустят два новых образовательных IT-проекта для студентов и школьников. В каждом из них Кузбасс принимает активное участие.

Образовательный проект «Цифровые кафедры» дает студентам возможность получить цифровую профессию параллельно с основным профилем. В нем предусмотрены программы и для студентов IT-направления и для тех, чья профессия не относится к информационному направлению.

Студенческий проект будет реализован в КемГУ. Процесс обучения займет около девяти месяцев. Выпускники кафедры получат диплом гособразца о переподкоготвке. Сейчас в Кузбассе идёт набор на обучение, которое планируется начать в середине сентября. Более 650 кузбасских студентов смогут получить новые IT-компетенции. А в целом по России – более 80 тысяч человек.

— В этом году одними из востребованных направлений подготовки были IT-специальности. Так, например, в КузГТУ на «Информационные системы и технологии» подано свыше 300 заявлений от абитуриентов при 105 бюджетных местах. Еще 171 заявление было подано на «Прикладную информатику». Сегодня мы создаем в Кузбассе уникальную модель профобразования. Благодаря образовательному IT-проекту «Цифровые кафедры» любой кузбасский студент вне зависимости от выбранного профиля образования может дополнительно освоить IT-профессию, – отметила министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева.

Ещё один проект, «Код Будущего», рассчитан на учеников 8-11 классов. Участники смогут за два года обучится языкам программирования в офлайн- и онлайн- форматах. Старт планируется дать в октябре 2022 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на Госуслугах. Обучение смогут пройти более 100 тысяч школьников со всей страны.

Сегодня в России различные категории граждан могут получить IT-образование со скидкой до 100%. Государство предлагает удобные форматы субсидированного обучения независимо от возраста и обстоятельств, при которых человек решил освоить профессию.