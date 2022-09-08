В этом году финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет с 9 по 11 сентября в дистанционно-очном формате. В Саранске (Мордовия) на очной части соревнований Кузбасс представят 14 студентов и школьников, еще 11 участников будут выполнять задания заочно в мастерских Новокузнецкого торгово-экономического техникума и Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства. За правильностью их действий в онлайн-режиме будут наблюдать эксперты.

Сборная региона примет участие в соревнованиях по 16 компетенциям, из них в очном формате — 7: «Геопространственные технологии», «Геопространственные технологии – юниоры (12-14 лет)», «Геопространственные технологии – юниоры (14-16 лет)», «Малярные работы», «Спасательные работы», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Эксплуатация и обслуживание сельскохозяйственных машин».

Заочно в Кемерове будут проходить соревнования «Разработка виртуальной и дополненной реальности – юниоры (14-16 лет)», «Преподавание в младших классах – юниоры (14-16 лет)», «Облицовка плиткой»; заочно в Новокузнецке: «Ресторанный сервис», «Ресторанный сервис юниоры (14-16 лет)», «Холодильная техника и кондиционирование», «Предпринимательство», «Визуальный мерчандайзинг (оформление витрин)», «Администрирование отеля».

25 кузбассовцев, которые представляют регион в Нацфинале, — победители отборочного этапа. В нем свое профессиональное мастерство демонстрировали 55 человек. По итогам отборочного этапа они принесли в общекомандную медальную копилку Кузбасса 35 наград.

В общей сложности в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» — 2022, организованного в рамках нацпроекта «Образование», примут участие более 1000 конкурсантов со всей страны в возрасте от 12 до 25 лет.

Также в рамках Нацфинала состоится Евразийский чемпионат. В нем примут участие более 600 молодых профессионалов и экспертов из Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Индии, Индонезии, Ирана, Киргизии, Китая и Малайзии, а вне зачета участвуют Бразилия и Гана.

Помимо соревнований для участников предусмотрены большая развлекательная и деловая программы, игры, тренинги, квесты.

Следить за основными событиями и новостями Нацфинала «Молодые профессионалы» — 2022 можно на официальном информационно-развлекательном сайте чемпионата.