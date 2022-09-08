77 проектов от Кузбасса подано в рамках специального конкурса Фонда президентских грантов. Таким образом регион вышел на первое место в заявочной кампании среди субъектов СФО. Прием заявок завершился 15 августа 2022 года и проходил по двум направлениям: «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» и «развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников». Итоги конкурса будут подведены в конце сентября 2022 года. Финансирование проектов победителей начнется с 3 октября.

По промежуточным итогам 2022 года 52 некоммерческие организации Кузбасса уже получили средства из Фонда президентских грантов на реализацию своих проектов на сумму более 62 млн рублей, еще 77 заявок сейчас на конкурсном рассмотрении.

«Этот сектор экономики региона сейчас активно развивается, что говорит о желании кузбассовцев менять жизнь к лучшему, приносить пользу. Некоммерческие организации занимаются благотворительностью, продвижением творческих проектов, социальной помощью, внедряют здоровьесберегающие технологии в детских садах, защищают права соотечественников. В свою очередь, мы оказываем им поддержку и создаем возможности, чтобы они могли в комфортных условиях работать на благо нашего региона», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Так, в 2022 году на конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ФКИ) от Кузбасса было подано 39 заявок. 7 из них стали проектами победителями и получили поддержку на общую сумму более 13 млн рублей. Среди поддержанных проектов: «Школа креативного режиссера для NEрежиссеRA FONERA», где занимаются подготовкой творческих команд по организации и проведению креативных событий в профессиональных образовательных организациях Кемерова.

Еще 288 заявок от некоммерческих организаций региона в этом году поступило на конкурс Фонда президентских грантов (ФПГ). 45 соискателей стали победителями и получат на продвижение своих проектов более 49 млн рублей.

Прием заявок на конкурс Фонда президентских грантов и конкурс от Президентского фонда культурных инициатив продолжается.

Напомним, в прошлом году на конкурс Фонда президентских грантов от некоммерческих организаций Кузбасса было подано 356 заявок, 51 из них получила финансирование на общую сумму 38,8 млн рублей.

Среди победителей – проект «Выбор за тобой» социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» поселка Первомайский Мариинского округа. На полученный грант в размере 331 тыс. рублей была оборудована спортплощадка. Ребята в возрасте от 7 до 18 лет получили возможность ежедневно заниматься и приобщаться к здоровому образу жизни.

Также в числе поддержанных – проект «Энергия здоровья». В его рамках детям с ограниченными возможностями здоровья от 2 до 7 лет для профилактики заболеваемости в весенний период провели укрепляющие процедуры и коррекционно-развивающие мероприятия. Для этого на грант в размере 498 тысяч рублей закупили необходимое оснащение.