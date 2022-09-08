Около 1800 жителей Гурьевска вышли на митинг в поддержку президента и Российской Армии

Сегодня в Гурьевске на площади Юбилейная прошел митинг-концерт «ZаМирБезНацизма. ZаРоссию. ZаПрезидента» в поддержку президента и российских солдат, принимающих участие в спецоперации на Украине.

«Восемь лет мирное население Донецкой и Луганской народных республик подвергалось агрессии нацистов и западных наемников. Наши военные — это защитники жителей России и русскоязычных людей в ДНР и ЛНР, которые изо всех сил отстаивали свое право говорить по-русски. Россия не начинала войну, Россия ее заканчивает», — подчеркнул глава Гурьевского округа Станислав Черданцев.

Волонтеры, студенты, активисты молодежных организаций, отличники учебы внесли 30-метровый триколор. Творческие коллективы исполнили патриотические песни — «Флаг моего государства», «Моя Россия», «Родина», «Командир» и другие. Кадеты Малосалаирской школы продемонстрировали сборку-разборку автомата, а все участники митинга смогли принять участие в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.

Митинг завершился патриотическим велопробегом от площади Юбилейная до Аллеи Героев. В нем приняли участие 40 воспитанников спортивных учреждений и любителей, все они держали флаги России.

Напомним, в Кузбассе продолжается сбор средств на восстановление Горловки, организованный по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей. Открыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк». Также средства можно перевести при помощи QR-кода. В настоящее время кузбассовцы перечислили более 32 млн рублей.