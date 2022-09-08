В регионе действуют технопарки, центры дополнительного образования, научного и инженерно-технического творчества. Их постоянно посещают свыше 300 000 детей.

«От подрастающего поколения зависит будущее Кузбасса, его развитие. Мы считаем, что талантлив каждый ребенок, но нужно помочь ему раскрыть возможности, понять, что именно вызывает у него наибольший интерес. При этом качественное обучение по самым разным направлениям должно быть доступно вне зависимости от того, в крупном городе или сельской местности живет семья. Поэтому в нашем регионе особое внимание уделяется созданию системы дополнительного образования, где дети могут попробовать себя в разных сферах деятельности, усовершенствовать навыки, возможно, определиться с будущей профессией», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году в Новокузнецке открылся центр цифрового образования детей «IT-куб», где школьники изучают программирование, интернет-технологии и робототехнику, работают с технологиями виртуальной и дополненной реальности. В сентябре центр откроется в Кемерове, в 2023 году – в Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком и Юрге, в 2024 году – в Междуреченске.

В регионе действует три стационарных детских технопарка «Кванториум 42» – в Кемерове, Новокузнецке и Междуреченске, в ближайшее время откроется в Киселевске. Кроме того, в южной и северной агломерациях работают два мобильных технопарка. Школьники на продвинутом уровне изучают физику, химию, биологию и технологию, а также развивают дополнительные навыки естественно-научной и технической направленностей. На базе технопарка проходят Всероссийские отборочные соревнования на право участия в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» и реализуется проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». На площадке детского технопарка проведено уже более 520 мастер-классов, экскурсий, хакатонов и других мероприятий. Участие в таких проектах дает детям возможность проявить свои способности, открыть и развить таланты.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» на базе Кемеровского государственного университета создан центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. П. А. Чихачева». В центре работают «Детский университет» для школьников 5-9-х классов и «Малая академия» для учащихся 10-11-х классов, студентов колледжей и техникумов. Центр оборудован квадрокоптерами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, системой трекинга, конструкторами для занятий робототехники, лазерным гравером, смартфонами, планшетами, компьютерами. Ребята могут бесплатно заниматься проектной деятельностью, наукой и техническим творчеством. Одним из направлений деятельности центра является «Педагог К-21», в рамках которого проводятся мероприятия для повышения квалификации учителей и обучения преподаванию современных компетенций.

В Кузбассе с 2019 года функционируют 160 центров «Точка роста», на базе которых реализуются дополнительные общеразвивающие программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Они позволяют предоставлять качественное образование детям, живущим в самых отдаленных районах. Ребята не только осваивают новые технологии и изучают робототехнику, но и развивают умение работать в команде, коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление. В течение сентября начнут работу еще 53 центра.

С 2019 года действует центр по работе с одаренными детьми и молодежью «Сириус. Кузбасс». Школьники развивают свои способности и таланты в исследовательской и проектной деятельности, а также в искусстве и спорте.

При поддержке фонда Андрея Мельниченко для талантливых детей созданы Центр детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ» и Центр детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ «УникУм» в Кемерове, а также Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Трамплин» в Ленинске-Кузнецком и Центр детского научного и инженерно-технического творчества в Киселевске. Школьники 5-11 классов бесплатно углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла, для этого здесь оборудованы учебные классы и лаборатории.

Для создания максимально благоприятных условий для обучения талантливых детей в Кузбассе созданы базовые школы РАН в Городском классическом лицее в Кемерове, в Новокузнецке в лицее № 84 и в Междуреченске в лицее № 20. Учащиеся могут осваивать современные методы научных исследований, самостоятельно добывать новые научные знания, проводить поисковые работы под руководством известных ученых.