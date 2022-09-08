В рамках фестиваля-форума, который пройдет в КуZбассе с 10 сентября по 30 октября, запланировано 187 фестивальных показов и 40 деловых мероприятий. Участие примут около тысячи профессиональных артистов и деятелей культуры.

«Это будет одно из самых масштабных событий в культурной жизни страны. Пока в европейских странах пытаются «отменить» русскую культуру, мы ее продолжаем развивать. Важно, что первый Международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра» будет проходить как в офлайн, так и в онлайн-форматах. Те театральные коллективы или деятели культуры, кто не может приехать по каким-то причинам, будут участвовать дистанционно. Необходимо, чтобы все желающие коллективы смогли принять участие в фестивале, а люди смогли увидеть их творчество», — подчеркнул губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

По информации министерства культуры и национальной политики КуZбасса, в Международном фестивале-форуме «Сверкающие грани театра», помимо кузбасских коллективов, примут участие театры из Республики Беларусь, Казахстана, Донецкой Народной Республики. Белорусский государственный академический музыкальный театр из Минска и Могилевский театр кукол предоставят видеозаписи спектаклей «Обыкновенное чудо» и «На дне» для проекта «Театральное телевидение». Также их будут демонстрировать в школах, учреждениях среднего образования, больницах, на предприятиях. Горловский театр кукол из ДНР покажет спектакль «Колобок. Хлебобулочное происшествие», а Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького из Казахстана — спектакль «Гроза». Планируется участие театральных коллективов провинции Шаньси Китайской Народной Республики, которые представят видеозаписи спектаклей по произведениям русской классической литературы. В свою очередь КуZбасс поделился своими лучшими постановками. Уже подтвердили свое участие профессиональные театры из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Томска, Волгограда.

В ледовом дворце «КуZбасс», где 10 сентября состоится открытие фестиваля-форума, в настоящее время идет монтаж высокотехнологичной сцены. Художественное оформление площадки будет стилизовано под интерьер Академического театра. Центральная часть сцены состоит из четырех уровней, на которых будут работать артисты различных жанров театрального искусства.

Фестиваль-форум откроется 10 сентября в 18:00, но уже с 16:00 на территории у ледового дворца «КуZбасс» начнут работу уличные пространства: локации, ходулисты, выставка театральных костюмов, будут играть студенческие театры, кавер-группы.

Ведущим на открытии станет народный артист России Дмитрий Харатьян. В концертной программе примут участие театр «Лицедеи» (Санкт-Петербург) и российская оперная певица, солистка Государственного академического Мариинского театра, заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова. Запланировано шоу барабанщиков ZANOZZZA из Красноярска, шоу ростовых кукол Аркадия Ковтуна из Москвы. Солистка Музыкального театра КуZбасса Любовь Ефимова выступит с совместным номером вместе с воздушными акробатами кемеровской студии цирка, танца и акробатики «Юниарт». Также будут представлены фрагменты самых популярных спектаклей из репертуара кузбасских театров и многое другое.

Приобрести билеты на открытие можно на сайте.

Трансляцию открытия Международного фестиваля-форума «Сверкающие грани театра» можно будет посмотреть в официальных аккаунтах правительства КуZбасса в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», «ВКонтакте» министерства культуры и национальной политики КуZбасса, в аккаунтах телеканала «КуZбасс 1» «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте телеканала.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля-форума.