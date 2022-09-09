Новое оборудование начало работать в двух поликлиниках Юргинской горбольницы и поликлинике Новокузнецкой больницы № 1 им. Г.П. Курбатова. Цифровые рентгеновские комплексы приобретены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

«Для оказания качественной и быстрой помощи жителям мы продолжаем переоснащение медицинских учреждений региона диагностической аппаратурой. Все большее число кузбассовцев во всех территориях региона получают возможность проходить необходимые обследования рядом с домом», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Современные цифровые комплексы в юргинских поликлиниках заменили пленочные аппараты, которые отработали более 15 лет, часто ломались и надолго выходили из строя. Людей отправляли на снимки в другие районы города. Теперь на каждой новой установке ежедневно смогут проходить обследование не менее 30 пациентов.

Новое оборудование обеспечивает высокое качество снимков при низкой лучевой нагрузке на пациентов. Оптика и возможность цифровой обработки позволяет детально изучать изображения, чтобы распознать любые патологии. Это даст возможность врачам своевременно назначить необходимое лечение.

Рентгенологические комплексы предназначены для проведения широкого спектра исследований в любом положении пациента (сидя, лежа, стоя). Дистанционное управление аппаратом позволяет исключить воздействие ионизирующего излучения на персонал. Автоматизация и широкий диапазон перемещений штатива обеспечивают полное обследование пациента с минимальными физическими усилиями рентгенолога.

Более доступными различные рентгеновские обследования стали и для жителей Новокузнецкого округа, прикрепленных к поликлинике № 3 больницы имени Г.П. Курбатова. На новом аппарате можно проводить исследование головы, позвоночника, органов грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Также комплектация позволяет выполнять видеографическую съемку органов малого таза при гинекологических заболеваниях, органов пищеварения и послеоперационных осложнений на кишечнике. Всего рентген-аппарат позволит проводить более 35 тысяч исследований в год.

С начала текущего года по программе модернизации первичного звена здравоохранения в поликлинику уже поступили флюорограф и маммографический комплекс. Это позволяет проводить комплексное обследование и диспансеризацию населения.