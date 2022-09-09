С 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кузбассе пройдут II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Участие в соревнованиях примут около 1 000 юных спортсменов из стран Азии и регионов России. Соревнования по 10 видам спорта будут проходить в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском муниципальном районе.

«Вся спортивная инфраструктура, построенная и реконструированная в рамках подготовки к «Детям Азии», будет в дальнейшем использоваться не только для проведения соревнований различного уровня, но, в первую очередь, при подготовке кузбасских спортсменов. Важно, что эти современные спортивные объекты смогут посещать как профессиональные спортсмены, так и любители спорта. Нам важно, чтобы жители региона имели возможность заниматься всеми видами спорта», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В настоящее время в регионе идет подготовка спортивной инфраструктуры к Играм «Дети Азии». Так, соревнования по горнолыжному спорту и прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Междуреченске, на горнолыжном комплексе «Югус». Сейчас на объекте строится канатно-кресельная дорога к комплексу трамплинов. В октябре завершится капремонт здания базы «Центра зимних видов спорта». Кроме того, на «Югусе» будут реконструированы учебный трамплин К-40 м и трамплин К-62 м. Работы завершатся в декабре этого года. Также на горнолыжном комплексе продолжается строительство здания спортивно-тренерского блока. На «Югусе» планируется установить вакс-кабины – модули для сервисного обслуживания лыжного инвентаря.

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Игр «Дети Азии» пройдут на лыжной базе «Локомотив», расположенной в реликтовом Сосновом бору Кемерова. В скором времени здесь появится здание, в котором будут оборудованы судейские и комментаторские помещения, а также площадки для представителей СМИ. На спортобъекте установят 20 вакс-кабин.

Специально к Играм в Новокузнецке ведется реконструкция крупнейшей на юге Кузбасса Арены кузнецких металлургов, домашней арены хоккейного клуба «Металлург». На Играх «Дети Азии» здесь пройдут соревнования по хоккею и фигурному катанию на коньках. Модернизация находится в завершающей стадии, объект будет рассчитан на 7,5 тыс. зрителей.

Также хоккеисты и фигуристы будут выступать в ледовой арене «Кузнецкий лед». Это современный многофункциональный ледовый дворец, расположенный в центре Новокузнецка.

В Таштагольском муниципальном районе пройдут соревнования по сноуборду, фристайлу, волейболу на снегу. Спортсменов и болельщиков примет Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда в Таштаголе, а также всемирно известный кузбасский горнолыжный курорт «Шерегеш». На горе Туманная строится новая канатно-кресельная дорога. Здесь пройдут соревнования по сноуборду.

Международные игры «Дети Азии» примут лучшие спортивные объекты Кузбасса. Турниры по конькобежному спорту, в том числе шорт-треку, пройдут в крупнейшем спортивном комплексе Сибири – ледовом дворце «Кузбасс», который в 2021 году стал лучшей ледовой ареной России. Соревнования по керлингу – на базе спортивного комплекса «Сосновый», построенного в 2021 году в рамках нацпроекта «Демография».