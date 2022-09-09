К 220-летнему юбилею финансовой службы страны при содействии регионального Минфина в Кузбасском государственном краеведческом музее открылась выставка «Время – деньги». Представлено более 300 экспонатов, которые отражают становление и развитие финансовой системы России и Кузбасса с периода присоединения Кузнецких земель к Российскому государству до настоящего времени.

Посетители смогут увидеть уникальные серебряные монеты – чешуйки (середина XVI – начало XVII веков), монеты периода правления Петра I и сохранившиеся в единичных экземплярах сибирские монеты второй половины XVIII века, а также клады, найденные на территории Кузбасса. На выставке представлена коллекция бумажных денежных знаков с конца XVIII до начала ХХI веков.

Государственный архив Кузбасса предоставил документы, связанные с деятельностью Кузнецкого и Мариинского казначейств в XIX веке, а также уникальный документ – бюджет Кемеровской области 1943 года.

Выставочный проект оснащен новейшими цифровыми технологиями – мультимедийные 3D-реконструкции и специально созданные фильмы позволят посетителям погрузиться в исторические события разных эпох, когда проходило образование и развитие финансовой системы Российской Федерации и Кузбасса.

Выставка будет работать до 1 декабря 2022 года по адресу: Кемерово, проспект Советский, 51 (отдел истории Кузбасского государственного краеведческого музея), ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 19:00. Возможно посещение по Пушкинской карте.

Кроме того, в честь профессионального праздника в администрации правительства Кузбасса наградили лучших работников и ветеранов финансовой отрасли. За большой личный вклад в становление и развитие финансовой системы Кузбасса, высочайший профессионализм и преданность избранному делу 26 сотрудников отрасли были отмечены целевыми премиями губернатора, 10 человек получили областные медали «300-летие со дня образования Кузбасса» и «За веру и добро».