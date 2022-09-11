Кузбасс с рабочим визитом посетит Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Поездка состоится 12-13 сентября.

Планируется, что Секретарь Совета Безопасности посетит ряд объектов, а также проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибири с участием полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева, губернатора Сергея Цивилева, глав субъектов федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, представителями федеральных министерств и ведомств.

Отдельное внимание на совещании предполагается уделить вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.